César Pascual, consejero de Cantabria: "Hay que que poner en valor las fortalezas del SNS para protegerlas"

El VI Simposio del Observatorio de la Sanidad ha contado con la participación del consejero de Salud de Cantabria, César Pascual. Durante su intervención, ha puesto de manifiesto las fortalezas del Sistema Nacional de Salud, pero también ha avisado de sus vulnerabilidades.

"Hay que poner en valor las fortalezas para protegerlas", ha dicho. "Cualquier empresa que hubiera sido sometida al mismo nivel de tensión que el SNS en pandemia hubiera quebrado", ha ejemplificado.

Sin embargo, ha avisado de que el sistema es vulnerable y de que el aumento de la demanda "no ha tenido un acompañamiento de fortalecimiento financiero".

César Pascual Fernández, consejero de Salud del Gobierno de Cantabria

"Hay que ver la sanidad como una inversión estratégica y dejar de verla como un gasto. Vivimos más años que nunca, pero no necesariamente mejor. Ha aumentado la obesidad, la depresión, las enfermedades crónicas ligadas al estilo de vida, etc.", ha continuado Pascual.

El consejero cántabro ha pedido, además, crear una "nueva gramática" que pilote sobre tres ejes. "La salud como un derecho colectivo, la salud como un activo económico y la salud como un ecosistema compartido".

Retos

Un cambio que será necesario para el abordaje de los retos a los que se enfrenta el sistema sanitario. Ejemplo de ello es el cambio climático, "es una amenaza para la salud".

A ello se suma la soledad o la salud mental. "Uno de cada tres jóvenes en Europa tiene síntomas de depresión y está aumentando también el suicidio juvenil", ha alertado Pascual.

La tecnología también es un reto. "Nos permite anticipar enfermedades antes de que se manifiesten. Pero ojo, sin equidad, la tecnología aumenta las desigualdades. Hay que mantener el espíritu del SNS de ser universal", ha continuado el consejero.

Por último, ha reclamado a los pacientes participación. "Autocuidarse. Fumar, por ejemplo, es un acto voluntario".

Pascual ha finalizado señalando que "la nueva forma de entender la salud no es un sueño utópico. La salud no se hereda, se construye cada día y entre todos. Esa es la nueva forma de entender la salud".