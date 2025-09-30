Antonio Cubillo (HM Hospitales): "España puede tener en dos años CAR-T para tratar el glioblastoma"

España está muy avanzada en ensayos clínicos. Pero, todavía tiene grandes retos como son las terapias avanzadas, más conocidas como CAR-T, para tratar los tumores oncológicos sólidos como el glioblastoma.

Recientemente, el Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC) ha firmado un acuerdo con la Universidad de Pensilvania para avanzar en estas terapias que esperan que lleguen a España dentro de dos años.

Así lo ha señalado Antonio Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC) y jefe del Servicio de Oncología Médica de HM Hospitales, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Este acuerdo supone un gran paso para la medicina oncológica debido a que el Center for Cellular Immunotherapies de la Universidad de Pensilvania está muy avanzado en esta innovación.

Además, a ello se suma, que como ha avanzado Cubillo, España tiene mucha experiencia en ensayos clínicos tanto de fase 1, terapia celular, como en la práctica asistencial.

Antonio Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC)

Por eso, introducirse en los CAR-T de tumores sólidos como el glioblastoma o, más conocido como tumor cerebral, impulsará el tratamiento y abordaje rápido. Además, estas terapias tienen un alto potencial curativo.

Este tipo de tumores hasta el momento no tenían opciones de tratamiento cuando finalizaban las terapias convencionales, "por lo que esta iniciativa es un gran avance para ver si conseguimos dar un salto para los pacientes", ha precisado Cubillo.

Cáncer de próstata

Como ha avanzado el experto en investigación oncológica, el año que viene se empezarán a hacer más ensayos clínicos de terapias avanzadas para tratar el cáncer de próstata.

Para esta patología, se hará un ensayo con un total de 40-50 pacientes. En cambio, para las CAR-T de glioblastoma, primero se hará un ensayo piloto con alrededor de 12, con posibilidad de hacer un segundo con un número más amplio.

Además, Cubillo ha explicado que otro de los avances en los que están trabajando es en los CAR-T in vivo. ¿Qué quiere decir esto? Dicho tratamiento es un tipo de terapia avanzada que modifica las células inmunitarias del paciente en el propio organismo para que ataquen células cancerosas sin necesidad de extraerlas y transformarlas en el laboratorio.

"Una posibilidad que existe de cara al futuro es que se pueda tratar a los pacientes de este tipo de tumores", ha concluido Cubillo.