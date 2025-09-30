Andoni Lorenzo: "El 15 de octubre se presentará el borrador de la futura ley de organizaciones de pacientes"

Los pacientes han tenido espacio en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. El presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo, ha analizado cómo ha cambiado el papel de las organizaciones a lo largo de los últimos años. Hasta llegar a una futura ley que regulará su participación en la sanidad.

"Estamos en una especie de luna de miel. Es ilusionante porque el Ministerio de Sanidad ha anunciado la creación de la ley de asociaciones de pacientes, una demanda histórica". De hecho, Lorenzo ha adelantado que será el próximo 15 de octubre cuando se conocerá el borrador de la norma.

"Hay que regular la participación de los pacientes. Estamos en muchos proyectos y jornadas y llevamos tiempo demandando que se reconozca legalmente el papel de los pacientes, también a nivel institucional", ha señalado.

Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes

Sobre esto, "hay consenso entre ministerio y pacientes. El diálogo para esta futura ley ha sido fluido. Ahora queda por ver cómo queda plasmada la nueva norma".

Andoni Lorenzo también ha abordado el problema de las listas de espera. "Hay más de seis millones esperando una operación, una consulta o alguna prueba diagnóstica".

Por esta razón, ha pedido "cambios". El portavoz de los pacientes es consciente de que son "complejos porque participan muchos agentes, pero son necesarios".

"Seguimos trabajando con un horario de banco. Habría que empezar a trabajar por las tardes y mejorar el número de profesionales. La cifra actual no es suficiente", ha continuado.

Además, considera necesario implicar también a Atención Primaria "para descongestionar la especializada. Y aumentar los presupuestos, sin duda", ha reclamado.

De igual modo, los pacientes también se preocupan por los profesionales sanitarios. "Son nuestros cuidadores y sus problemas son los nuestros también. Por ello, intentamos poner en el radar todas las dificultades que observamos", ha concluido.