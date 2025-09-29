Silvia Meije (Novo Nordisk): "España debe aspirar a tener una estrategia nacional de abordaje de la obesidad"

La obesidad es una enfermedad crónica. Según la última encuesta publicada por el Ministerio de Sanidad, en España alrededor del 15% de la población tiene obesidad.

Para hacer frente a estos datos y evitar que continúen creciendo, España debe aspirar a tener una estrategia nacional de abordaje de la obesidad. "Y que sea multisectorial".

Así lo ha señalado Silvia Meije Nadal, directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Novo Nordisk, durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

"Somos optimistas. Sanidad ha publicado recientemente la estrategia de crónicos donde ha incorporado por primera vez la obesidad".

Sobre la estrategia propia de la enfermedad, Meije ha señalado que para su puesta en marcha "debe haber un compromiso político. No solo en España, sino a nivel europeo. De ahí, habría que ir bajando estamentos. En España, serían varios ministerios los que tendrían que estar implicados".

Abordar la obesidad es casi una obligación. "Si no hacemos nada, nos encontraremos con que 1 de cada 3 adultos tendrá obesidad en 2035".

A eso se suma que lleva muchas enfermedades asociadas y cuando se analiza el gasto se alcanzan los 25.000 millones entre costes directos e indirectos, ha continuado.

Hay varios aspectos a tener en cuenta para afrontar y rebajar estos costes. "En Novo apoyamos medidas de prevención y hábitos de vida saludables. Hay que empezar con los niños".

Y la innovación "también es importante". "Hace unos años no teníamos alternativas. El sistema sanitario tiene que tratar a estos pacientes de una manera más continuista", ha detallado.

Actualmente, existe una serie de fármacos que ayudan al paciente a mejorar esta enfermedad. "Si somos capaces de reducir un 15% el peso en la población con obesidad, podríamos ahorrar 8.000 millones de euros anuales en la próxima década", según ha señalado Meije.

Pero la innovación no lo es todo. "El Sistema Nacional de Salud debe tener los mimbres para reconocer bien a estos pacientes y acabar con el estigma. Tener ciudades saludables. El medicamento es sólo una pieza de este entramado".