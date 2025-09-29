Mónica García: "Nuestro sistema sanitario es robusto, pero no es inmune a todos los desafíos que tiene por delante"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado el pistoletazo de salida al VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. En su intervención, ha ensalzado la robustez de nuestro sistema sanitario. Pero también ha alertado de que no está exento de retos.

"Nuestro sistema sanitario es robusto y uno de los grandes logros de nuestro Estado de Bienestar. Pero no es inmune a todos los desafíos que tiene por delante. Entre ellos, el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la complejidad de los pacientes", ha señalado.

A ello, se suma "una presión reciente sobre los servicios sanitarios en un contexto de mayor demanda y de expectativas cada vez más altas", ha continuado García.

Mónica García, ministra de Sanidad

La ministra ha llamado a estar alerta, porque la salud "no se juega sólo dentro de nuestras fronteras". "Vivimos en un mundo interconectado, en un contexto de incertidumbre internacional, crisis climática y conflictos que afectan la salud de millones de personas".

"La pandemia nos enseñó una lección que es clara: nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad apostamos por fortalecer el multilateralismo, por entender la salud como un bien global que requiere cooperación, solidaridad y empatía entre países", ha añadido.

Medidas

En este punto, Mónica García ha hecho un repaso de todas las medidas puestas en marcha por su departamento. "En esta legislatura estamos avanzando de manera decidida".

"Hemos creado la Agencia Estatal de Salud Pública, que nos permitirá anticiparnos mejor a las amenazas y gestionar con más eficacia las emergencias sanitarias", ha recordado.

La ministra de Sanidad durante la apertura del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. Sara Fernández.

Asimismo, ha destacado el impulso a la prestación universal para gafas y lentillas "para garantizar que la salud visual no dependa del bolsillo de cada persona".

En materia de medicamentos, "estamos en pleno desarrollo de la nueva Ley del Medicamento, que incorpora criterios de sostenibilidad y garantiza la equidad en el acceso".

Y ha recordado que España "ha reducido en seis meses el tiempo medio de financiación de los medicamentos innovadores para que los avances más prometedores lleguen antes a los pacientes".

Por último, ha puesto sobre la mesa la reciente aprobación de la reforma de la ley antitabaco "para proteger a las nuevas generaciones y reforzar la prevención".

"La salud es y debe seguir siendo un espacio de consenso", ha dicho. Por ello, "desde el Ministerio vamos a seguir trabajando para que cada reforma cuente con el acuerdo que la salud ya genera en nuestra sociedad", ha concluido la ministra.