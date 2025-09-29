María Jesús Lamas (Aemps): “Está en juego la autonomía estratégica de la UE y en consecuencia su seguridad”

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha puesto en valor el Reglamento de Medicamentos Críticos que se está desarrollando en Europa con el fin de garantizar el suministro de medicamentos críticos y comunes porque “lo que está en juego es la autonomía estratégica de la UE”.

Así lo ha dicho durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“Tras la pandemia, todos los estados y la UE abrazaron con fuerza una UE de la salud”, ha recordado. Y eso dio lugar a una alianza sobre medicamentos críticos que concluyó que en Europa existía una elevada dependencia de países exteriores y de muy pocos proveedores tanto de materias primas como de principios activos.

Por lo que se recomendó “invertir, establecer alianzas internacionales con socios afines y reforzar las asociaciones que ya existían”, ha añadido.

Todo ello ha cristalizado en un reglamento que en español es la Ley de Medicamentos Críticos. “Se presentó en marzo en la Comisión Europea y desde julio ya tenemos un primer informe”, ha detallado María Jesús Lamas.

Esta ley está destinada a medicamentos críticos -aquellos de los que no hay alternativa disponible-, pero también a medicamentos de interés común.

Se trata de una ley que tiene cinco objetivos. Dos de ellos son la puesta en marcha de proyectos estratégicos para aumentar esos medicamentos críticos y la contratación pública que se espera que sea “virtuosa” para asegurar los suministros.

También se pretende usar la capacidad de la demanda de la UE a través de la compra transfronteriza, la compra por la CE en nombre de los Estados miembro o la compra conjunta entre CE y estados.

El cuarto elemento son las asociaciones internacionales y el quinto la gobernanza con la creación de un grupo formado por estados miembros.

“Este reglamento a través del estímulo a la fabricación, la diversificación de proveedores y el uso del beneficio de la compra pública pretende contribuir a una autonomía estratégica del sector farmacéutico de principio a fin”, ha afirmado.

De momento, María Jesús Lamas ha avanzado que se ha empezado a negociar en el Consejo en septiembre y en el Parlamento Europeo ya tiene mucha actividad con cuatro comisiones.

A nivel nacional, se ha aprobado un plan de garantía de abastecimiento con medidas como asesoría directa o seguimiento de planes de prevención. La directora de la Aemps ha afirmado que ya se ha constatado una disminución de los problemas de suministro.

“Quedan por delante meses interesantes y hay que conjugar los intereses de los distintos Estados con los de la Comisión Europea, pero lo que está en juego es la autonomía estratégica de la UE y en consecuencia su seguridad”, concluye.