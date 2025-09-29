La industria farmacéutica reclama actuar con urgencia y sumar fuerzas para que Europa vuelva a ser competitiva

Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de FarmaIndustria; Emilio Fumero, director médico de España y director científico de Europa de Moderna; Natividad Calvente, directora de Public Affairs de Novartis España; Margarita Alfonsel, directora del Observatorio de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia; María Costi, directora de Gestión Sanitaria y Relaciones Institucionales de AbbVie España; Carlota Gómez de la Hoz, directora ejecutiva de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Hipra; y Guillermo de Juan, vicepresidente de GSK España y director en Europa de Relaciones Institucionales y Comunicación. David Morales.

La pérdida de competitividad de Europa es una realidad. Y la industria farmacéutica reclama actuar con urgencia, sumando fuerzas de todos los agentes, para atajar esta situación.

Es una de las principales conclusiones a las que se han llegado durante la mesa redonda Una Europa más competitiva para construir la sanidad del futuro, dentro del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Guillermo de Juan, vicepresidente de GSK España y director en Europa de Relaciones Institucionales y Comunicación, ha hablado sobre el informe Draghi un año después. "De todas las recomendaciones, sólo se han cumplido el 11%. La industria tiene que ser fuerte, estar unida y trabajar con asociaciones a nivel europeo y a nivel nacional".

Mesa redonda. Una Europa más competitiva para construir la sanidad delfuturo

María Costi, directora de Gestión Sanitaria y Relaciones Institucionales de AbbVie España, ha señalado que "es momento de aplicar el conocimiento y las estrategias con urgencia. Entre ellas está la diversificación de las cadenas de suministro. Y la industria tiene que formar parte de esta estrategia para evitar las crisis de suministro".

Para ello, "debemos garantizar las cadenas de suministro de manera conjunta. La compra de la UE tiene que ser transparente y no debe menoscabar el precio de los medicamentos", ha continuado Costi.

Por su parte, Emilio Fumero, director médico de España y director científico de Europa de Moderna, ha señalado que "Europa claramente puede mejorar en competitividad, pero necesita más inversión y retener el talento, entre otras cuestiones. Es un momento interesante y clave para crear sinergias".

Natividad Calvente, directora de Public Affairs de Novartis España, ha puesto sobre la mesa los problemas de acceso a nuevos medicamentos que tiene Europa. "Estamos mal, porque los pacientes sufren un retraso en el acceso a la innovación terapéutica".

"Si miramos dentro de Europa, que debería ser equitativa, no tenemos los mismos tiempos de acceso en todos los países. De hecho hay grandes diferencias. En España, se tarda más de 600 días para la negociación y financiación de un medicamento. Hay regiones que están mejor y quizás podríamos fijarnos en ellas".

A pesar de las cifras, Calvente ha destacado que la nueva ley del medicamento prevé un acceso más temprano. "Vivimos un momento histórico que va a ser determinante en los próximos 20 años".

Carlota Gómez de la Hoz, directora ejecutiva de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Hipra, ha destacado la necesidad de acelerar los procesos. "Lo importante es la velocidad. Tenemos un sistema en el que intervienen muchos actores y todos nos preguntamos cómo lo vamos a hacer más rápido".

Por último, Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, ha puesto sobre la mesa la necesidad de formar y retener talento.

"Ese talento es el que tiene que desarrollar y poner en práctica todas las innovaciones. Europa está perdiendo fuerza y está dejando de ser un actor principal en investigación científica. Si eso está ocurriendo, en el ámbito de los recursos humanos se refleja en que no somos atractivos", ha señalado.

Los ponentes de la mesa han coincidido en que falta un empujón para que la industria asuma todos los retos que vienen. Un reto que, además, "es común, por ello es una cuestión de sumar fuerzas entre todos los agentes", ha recordado Sánchez.

Un momento durante la mesa redonda. Sara Fernández.

Para Gómez de la Hoz, "España tiene una oportunidad para tener más peso en Europa, con compañías españolas que somos grandes pero que tenemos capacidad de crecimiento si colaboramos entre el ámbito público y privado".

Y para ello es "necesario actuar de manera rápida y coordinada con el objetivo de devolver a Europa la competitividad perdida. Eso pasa por fomentar políticas que mejoren el acceso sin menoscabar el precio de los medicamentos. Hay que buscar fórmulas de sostenibilidad", ha añadido Costi.

Fumero también ha hablado en esta misma línea: "Fomentar la inversión e incentivarla. Sin olvidar hacerla sostenible".