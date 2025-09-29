Las CCAA critican cómo Sanidad está negociando el Estatuto Marco: "Ha nacido mal y se ha incendiado al sector"

Las comunidades autónomas son críticas con cómo están manejando el Ministerio de Sanidad el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. Sin importar el signo político, las regiones denuncian que se les está dejando fuera de aspectos clave de esta norma y que, en términos generales, se está "incendiando al sector".

Así lo han indicado Fátima Matute y María Martín, consejeras de Sanidad de Madrid y La Rioja, que han participado en un coloquio en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

En él, Matute ha denunciado que "la forma en la que se está negociando todo lo relativo con el Estatuto Marco. No es la adecuada. No se ha hecho un diagnóstico y no podemos crear falsas expectativas".

Conversación a dos. Consejeros

Martín ha ido un poco más allá. "Todos los consejeros autonómicos hemos dejado claro en las reuniones que el Estatuto Marco ha nacido mal", ha criticado la gestora riojana. "Las regiones gestionan la sanidad y se debe hablar con las Administraciones para poner ideas en común".

"Todos estamos deseando poder mejorar las condiciones laborales y de salario del personal sanitario. El Estatuto Marco necesita una reforma por razones evidentes", como la existencia de nuevos derechos. "Pero primero hay que ser leales y llamar a las personas que llevan las competencias".

Además ha indicado que "aquí no está sólo el Ministerio de Sanidad". Considera que a la hora de abordar el Estatuto Marco también tienen que estar concernidos los de Función Pública, Hacienda y Derechos Sociales, "para empezar a hablar de lo sociosanitario. Y con eso, comenzaremos a saber de qué necesidades de financiación estamos hablando".

Con todo considera que "es muy difícil dar marcha atrás. Se ha incendiado a todo el sector", ha lamentado Martín, que ha puesto como ejemplo de incendio las protestas del sector farmacéutico cuando se conoció el borrador de la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios.

En este sentido, Fátima Matute ha cargado contra la falta de ejecución presupuestaria por parte del Estado en políticas sanitarias. "Pedimos una financiación adecuada y que se optimicen los recursos":

De hecho, ha afirmado que las regiones cada vez gastan más en sanidad, pero el Estado menos. "¿Quién está ensanchando y quién estrechando el gasto en sanidad? Los números hablan".

Por otro lado, y respecto a la medida de que se obligue a los profesionales de la sanidad pública a atender en lenguas cooficiales en las regiones donde las haya, ha lamentado cómo se ha abordado esta cuestión.

"Me siento orgullosa de la diversidad lingüística de España. Y que se proteja y se difunda. Pero no mezclemos esto con la salud y las políticas sanitarias robando un tiempo precioso de discusión que debería ser para la gestión", ha añadido la consejera madrileña,

"Hay que hacer menos ideología y pensar más en salud", ha coincidido su homóloga María Martín. Y ha afirmado que, en términos generales, hay importantes consensos entre los consejeros de Sanidad, como trabajar en prevención, en salud pública y cómo abordar la falta de profesionales.