Ángel Carracedo: "Un sistema sanitario que hace cribados neonatales sin equidad genera injusticias"

Ángel Carracedo, director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y catedrático de la Universidad de Santiago (USC), es uno de los científicos más reputados de España. Y, como tal, tiene claro que los avances que se implementen en el sistema sanitario deben llegar a todos los ciudadanos por igual. La equidad, para él, debe ser una de las bases del modelo.

"Tenemos que luchar por la equidad. No tiene sentido un sistema en el que se hagan cribados neonatales sin equidad, genera injusticias", ha afirmado durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"El paciente tiene que ser el eje del sistema, y no la medicina pública o privada, o las especialidades. Y tiene que ser equitativo, pero estamos muy lejos de esto".

Carracedo ha hecho un repaso de los principales avances de la medicina personalizada o de precisión en los últimos años, que con biomarcadores permiten disparar la eficacia de los tratamientos.

Además, ha recordado que los avances en esta materia y otras técnicas genéticas están permitiendo evolucionar especialmente en dos campos: las enfermedades raras y el cáncer.

Carracedo ha lamentado, con todo, pese a los avances, la situación en enfermedades raras en España, dado que se tarda cinco años de media para llegar a un diagnóstico. "Tenemos problemas estructurales", ha demandado el científico gallego. Entre ellos, que falta una especialidad de genética (se está formulando justo ahora). "Somos el único país desarrollado que no la tiene".

Con todo, va más allá. Además de este problema de formación, los hay "de gestión y de organización".

Sin embargo, ha celebrado la inclusión en la Cartera del Sistema Nacional de Salud Cartera de servicios de genética y genómica, especialmente centrados, como se ha dicho antes, en enfermedades raras y cáncer. Aunque considera que "pronto habría que expandirla a enfermedades psiquiátricas".

Carracedo tiene claro que el futuro va a ir por la "prevención de la enfermedad común. El riesgo genético lo podemos calcular bastante bien. Va a empezar a haber medicamentos para prevenir enfermedades y el sector farmacéutico va a hacer más esfuerzos por ahí".