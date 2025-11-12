El sector energético afronta el reto del ‘curtailment’ apoyado en el almacenamiento y el autoconsumo

Luis Domínguez, responsable de Proyectos de Almacenamiento de Endesa; Fabián Pérez, director general de Cox Energy Clientes: Laura Ojea, redactora jefe de energía de Invertia; Gabriel Deniz Marrero, head of Utilities-Sustainability & Low Carbon Advisory de BBVA; y Miguel Adell, director de Gestión de Energía de Contigo Energía durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino. EE

Almacenamiento energético para integrar renovables, optimizar la red, autoconsumo, comunidades energéticas… Estas son algunas de las alternativas que el sector energético y expertos en la materia han ofrecido para dar solución al curtailment durante el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El curtailment es la reducción forzada de la generación de energía renovable (como la solar o eólica) por orden del operador del sistema eléctrico, a pesar de que las condiciones ambientales sean óptimas para producirla.

Para Miguel Adell, director de Gestión de Energía de Contigo Energía, las causas del curtailment tienen que ver con una red que no es capaz de soportar la generación de energía renovable, una normativa que no acompaña y por la operación reforzada que existe por parte de Redeia.

Almacenamiento energético para integrar renovables, optimizar la red y mejorar el autoconsumo

En este sentido, Luis Domínguez, responsable de Proyectos de Almacenamiento de Endesa, ha ofrecido soluciones como que el almacenamiento se lleve donde compense.

Y sobre el tema de la operación reforzada, desde Endesa creen que “el almacenamiento puede trabajar como una red síncrona, pero se necesitan señales económicas y regulatorias”.

Otra solución que da BBVA es el autoconsumo con baterías a futuro. “Te permite que cada persona o pyme sea más independiente del sistema, pero tampoco puedes tener muchas islas, sino que necesitamos a operadores que ofrezcan flexibilidad”, ha asegurado Gabriel Deniz Marrero, head of Utilities-Sustainability & Low Carbon Advisory de BBVA.

Desde Cox están apostando por la smart green y por los curtailment de sincronización entre la demanda y el consumo.

“Estamos cargando los coches por la noche porque en los trabajos no hay esas infraestructuras”, ha dicho Fabián Pérez, director general de Cox Energy Clientes. Asimismo, también está desarrollando una comunidad energética y proyectos con hidrógeno verde en Andalucía.

En Endesa trabajan en potenciar los puntos que tienen de generación renovable, donde “puede ser interesante que entre un grupo industrial que quiera hacer autoconsumo. Ahí puede haber sinergias importantes”, ha dicho el portavoz.

No obstante, ha asegurado que necesitan ayuda. “Necesitamos un GPS que nos marque cuando hay problemas de curtailment y llevar el almacenamiento a esas zonas”.

Desde BBVA han destacado que en el mercado de fusiones y adquisiciones ya “hay mucho interés en autoconsumo”.

Casos de éxito

Como casos de éxito en los que España debería fijarse, Luis Domínguez ha destacado Australia, que “con una red más débil que la nuestra han podido desplegar muchas renovables y poner el almacenamiento donde era necesario”. También ha puesto de ejemplo a Texas (EEUU).

Para Fabián Pérez Francia, con su regulación de comunidades energéticas, también es un ejemplo.

Gabriel Deniz Marrero ha añadido a Italia y EEUU. “Estamos financiando mucho en este mercado”, ha afirmado.

Y, por último, Miguel Adell ha destacado a Alemania y Reino Unido por la implantación de las baterías.