María Mendiluce: “La energía limpia ya no es sólo sostenibilidad, es fortaleza económica e independencia”

La economista María Mendiluce, CEO de We Mean Business Coalition y reconocida por Time como una de las 100 personas más influyentes en cambio climático, inauguró la segunda jornada del II Observatorio de la Energía: “Competir y descarbonizar: la nueva ecuación energética en España”.

“Europa se enfrenta a un momento decisivo”, afirmó Mendiluce, señalando que la guerra en Ucrania, la volatilidad de los mercados y los cambios geopolíticos han convertido la energía en “una cuestión de seguridad económica y competitividad”. Pese a ello, destacó el fuerte avance de las energías renovables: “Más de un tercio de la electricidad mundial ya es renovable; en la Unión Europea, casi la mitad, y en España, cerca del 56%”.

Según explicó, las renovables de bajo coste están ayudando a estabilizar el sistema energético europeo, aunque los precios siguen siendo altos debido a la influencia del gas en el mercado mayorista. “La próxima gran oportunidad está en el almacenamiento y la flexibilidad”, apuntó, para aprovechar la energía limpia incluso cuando no hay sol o viento.

Mendiluce defendió que “la transición de la energía limpia ya no se trata de sostenibilidad, se trata de fortaleza económica, resiliencia e independencia”. En ese sentido, insistió en que el siguiente paso debe ser la electrificación: “Conducir coches y camiones eléctricos, calentar hogares con bombas de calor y sustituir el gas por electricidad en los procesos industriales”.

Pese al “ruido político”, aseguró que los mercados están avanzando hacia la energía limpia: “El 97% de los ejecutivos de grandes empresas apoyan un cambio hacia la electricidad renovable y el 91% mantiene o aumenta sus inversiones en tecnologías limpias. Más de la mitad están reubicando operaciones para acceder a energía limpia”.

Para acelerar la transición, Mendiluce propuso tres medidas: agilizar la tramitación de proyectos, modernizar la red eléctrica -duplicando la inversión anual de 40.000 a 80.000 millones de euros en Europa- y reformar el mercado energético para que los precios reflejen el coste real de la energía.

“La energía limpia se está convirtiendo en una ventaja competitiva, reduciendo riesgos, estabilizando costes y atrayendo nueva actividad industrial”, afirmó. Y concluyó: “Cuando la política pública se alinea con la ambición empresarial, la inversión fluye, la economía florece y Europa refuerza su independencia energética”.