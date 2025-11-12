Más incentivos, una regulación clara y un marco estable, claves para impulsar el desarrollo del biometano y el hidrógeno verde

De izquierda a derecha; Paula de la Fuente, H2 Development Responsible for Spain de Alpiq; Nuria de Lucas, responsable de Transición Energética en Gases Renovables de Naturgy; Alba Pérez, redactora de Energía en EL ESPAÑOL-Invertia; y Miguel Mayrata, director de Renovables de Redexis; en la segunda jornada del II Observatorio de la Energía 'Competir y descarbonizar: la nueva ecuación energética en España'. Cristina Villarino

Los gases renovables, como el biometano o el hidrógeno verde, desempeñan un papel clave en el actual proceso de transición energética. Sin embargo, grandes actores del sector como Naturgy, Redexis y Alpiq han solicitado un mayor apoyo a las administraciones para impulsar su desarrollo, lo que pasa por revisar los esquemas de ayudas y avanzar hacia una menor regulación y más clara y un marco estable.

Así se ha puesto de relieve en una mesa redonda sobre el desarrollo de los gases renovables celebrada en el II Observatorio de la energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia y en la que han participado Paula de la Fuente, H2 Development Responsible for Spain de Alpiq; Miguel Mayrata, director de Renovables de Redexis, y Nuria de Lucas, responsable de Transición Energética en Gases Renovables de Naturgy.

Los tres han coincidido en reivindicar el papel "fundamental" de los gases renovables para cumplir con los objetivos de descarbonización que nos hemos propuesto y han defendido que no hay que mirar a las distintas tecnologías como competidores, sino como "complementarias".

Mesa redonda 'Desarrollo de los gases renovables para impulsar una energía de transición'

En este contexto, De la Fuente ha incidido en que es "imprescindible" que trabajemos en el desarrollo del sector de los gases renovables, ya que es prácticamente "la única alternativa". Así, ha detallado que puede permitir la descarbonización del transporte, la industria y el sector residencial, aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior.

De Lucas ha remarcado además la importancia de cómo se lleva a cabo la transición para llegar a ese objetivo de net zero en 2050, lo que en su opinión debe hacerse en dos fases: primero con el biometano y luego con el hidrógeno verde. Sin embargo, también ha remarcado que se debe realizar de forma que sea "eficiente en costes".

"No podemos jugarnos la competitividad industrial y la renta y el bienestar de las familias para incorporar antes de tiempo tecnologías que no nos podemos permitir, con una franja alta de costes", ha incidido la directiva de Naturgy, quien también ha apuntado otros elementos clave como la seguridad de suministro o la neutralidad tecnológica

Por su parte, Mayrata ha celebrado que el proceso de descarbonización ya no se centre sólo en la eólica o la solar, como ocurría hace unos años, ya que es "imprescindible" aprovechar todas las fortalezas y las capacidades de descarbonización de todos los vectores energéticos y tecnologías. "Y en ningún caso enfrentando unas a otras", ha apostillado.

Medidas

En este contexto, las tres empresas han incidido en la necesidad de contar con un mayor apoyo de la administración. De Lucas ha remarcado que el resto de Europa nos lleva una "ventaja enorme" y eso se debe a que en otros países hay una política dedicada y un plan al respecto. Algo que no ocurre en España, donde intervienen numerosas administraciones y no existe un paraguas de mínimos que marque la senda a seguir.

Por ello, ha reclamado "planificación y una regulación clara y un marco estable" que permita a las empresas "invertir sin incertidumbre". En el caso concreto del hidrógeno verde, ha apostado por impulsar que sea una tecnología "intermitente", como ocurra ahora con los ciclos combinados, para poder así gestionar mejor el elevado volumen de opex que requiere.

A este respecto, De la Fuente ha coincidido en que bajar el coste de producción del hidrógeno verde es la parte más delicada y en la que las empresas no pueden meterse directamente. Ante este reto, ha propuesto medidas como soluciones fiscales a medio plazo y mejorar las políticas y esquemas de subsidios para que apoyen la demanda y cerrar la brecha que existe con la producción.

"Llevamos unos años en los que siento que a lo mejor no los estamos enfocando demasiado bien", ha admitido la directiva de Alpiq, quien ha pedido también que las ayudas al opex y al capex sean "complementarias" y no excluyentes la una con la otra y una planificación conjunta para todas las tecnologías de gases renovables con el fin de aprovechar las sinergias que ofrecen.

En el caso del biometano, Mayrata ha criticado que no haya mecanismos de incentivos como sí existen en otros países y ha remarcado que todas las inversiones que hacen las empresas para su desarrollo son "a músculo". Además, ha solicitado a la administración que facilite las tramitaciones de estos proyectos, que están bien estructurados y son de empresas potentes, pero tardan entre tres y cuatro años en ver la luz.

En este sentido, el directivo de Redexis ha criticado que se esté intentando regular un sector sin contar con las partes y que, además, "está ya autorregulado". "Y eso es a veces muy problemático y puede llegar a ser una catástrofe", ha incidido Mayrata, quien ha agregado que se ha pasado de la "inicial falta de regulación" a un "exceso de regulación para ordenar un negocio que ya se ha ordenado".