Javier Goñi (Exolum): "La descarbonización a toda costa no lleva al desarrollo sostenible"

Javier Goñi, CEO de Exolum, durante su intervención en la primera jornada del II Observatorio de la Energía. Cristina Villarino

En dos años, Exolum (la antigua Campsa) cumplirá un siglo de existencia. Y durante este tiempo la compañía ha pasado por un radical proceso de transformación. "Hemos pasado de ser un gestor de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos a convertirnos en un operador integral de infraestructuras energéticas".

Quien habla es Javier Goñi, CEO de Exolum, que recuerda que la compañía gestiona infraestructuras "esenciales para la descarbonización, proceso en el que queremos ser un facilitador".

Pero no a cualquier precio. "El mundo está dando un giro más realista y pragmático. La descarbonización a toda costa no es desarrollo sostenible. Es un objetivo esencial, sí, pero sin olvidarse de la competitividad y de la seguridad de suministro".

Javier Goñi, CEO de Exolum

Goñi recuerda que "nuestra gran ventaja es que estamos ya en diez países, y eso nos permite entender cuáles son las tendencias". En este sentido, "el productor industrial busca cómo producir de manera más sostenible productos más sostenibles. En ese marco, la adaptación de los activos industriales es una apuesta ganadora".

Una ruta en la que Goñi asegura que Exolum ya está. "Nuestras infraestructuras pueden gestionar biocombustibles, SAF, adaptarse... Es una apuesta ganadora, más pragmática y más realista".

De ahí que la estrategia de la compañía sea "adaptar nuestra red actual para transportar biocombustibles y SAF. Queremos ser facilitadores de esa transición energética en grandes complejos industriales y marítimos".

Durante su intervención en el II Observatorio de la Energía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, ha lamentado que, en ocasiones, "nos olvidamos del valor de la logística. La producción de combustibles limpios se hace en puntos geográficos concretos y los consumidores están en otras partes. Nos vemos como un facilitador de esa logística eficiente. No somos creadores de mercado, somos pragmáticos y realistas. Nuestro rol es acompañar a los clientes y facilitar el despliegue de infraestructuras para la descarbonización que tengan sentido".

Además, asegura que su empresa tiene en cuenta sus raíces. "Nuestro país de origen es España y es nuestra primera prioridad" indica, aunque tiene una "posición muy sólida en Reino Unido. Cuatro de cada diez aviones que despegan allí es gracias a la logística de combustible de Exolum".

Todo ello con un importante "compromiso inversor para facilitar la transición energética. Somos una empresa grande con capacidad para mover recursos y capital para facilitar proyectos de transición energética. Pero lo hacemos a riesgo: nadie nos garantiza la rentabilidad".