España debe fomentar renovables y almacenamiento pero los expertos descartan un sistema eléctrico 100% 'verde'

De izquierda a derecha: Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España; Eduardo Ortega Socorro, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia, y Óscar Barrero, socio responsable de Energía y Utilities de PwC, en la primera jornada del II Observatorio de la Energía Cristina Villarino.

Las energías renovables han permitido reducir, y mucho, el precio de la energía en España. Sin embargo, a día de hoy (y en un futuro próximo), es imposible que puedan sostener el 100% del sistema eléctrico. Los ciclos combinados y la nuclear, entre otras fuentes, siguen siendo compañeros de viaje imprescindibles en el mix energético. Con todo, el modelo se debe orientar, de forma masiva, hacia el almacenamiento.

"Tenemos que seguir manteniendo el mix de generación que tenemos, potenciando el almacenamiento, el gran protagonista de los próximos años"; considera Roberto Giner, CEO de Octopus Energy en España. "Al sistema eléctrico le vendría bien una orientación masiva hacia el almacenamiento, tanto en plantas híbridas como en red".

Por su parte, Óscar Barrero, socio responsable de Energía y Utilities de PwC, considera que un sistema eléctrico basado sólo en energías renovables opina que no será posible, con y sin baterías, "Las renovables tienen un efecto de canibalización en los precios", algo que ocurrirá también con el almacenamiento.

¿Está el sistema eléctrico preparado para ser 100% renovable? Lecciones tras el apagón

"La combinación y desarrollos futuros de renovables y almacenamiento van a contribuir a que la situación mejore. Pero por sí solas no pueden mantener el sistema eléctrico".

En cambio, Giner discrepa en una cuestión: "No es cierto que tengamos que seguir llevando gas a los hogares. Se van a electrificar. Y les van a hacer falta baterías, placas solares, aerotermia, coches eléctricos... En eso estamos, pero hay que acelerar, que eso sea masivo. Nos hace falta más regulación y deducciones fiscales para incentivar las baterías".

Estas cuestiones se han abordado durante el coloquio celebrado en el II Observatorio de la Energía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Una cita en la que el apagón histórico que sufrió la Península Ibérica hace unos meses también ha sido protagonista.

Sobre todo el impacto económico que están suponiendo las medidas para reforzar el sistema eléctrico. "Las comercializadoras hemos estado meses soportando los sobrecostes por este refuerzo, que no hemos podido trasladar a los clientes. Ya van algunos milloncitos volando de nuestra cuenta de resultados. Y nos toca explicar al consumidor por qué aumenta la factura de la luz sin tener razones reflexionadas", denuncia Roberto Giner.

"El canal conductor es la comercializadora, que no tiene las armas, ni la información ni el muelle financiero para aguantar la situación", añade.

"El fallo se produjo en un momento de demanda baja y exceso de generación", ahonda Barrero. "Las vulnerabilidades son cada vez más complejas de atender. Por tanto, es necesario tener una diversificación de energías para dotar al sistema, en todo momento, de lo que necesita".

Por otro lado, los niveles de seguridad "conllevan un incremento sustancial de los costes". Con todo, "según se activen las reformas del mercado eléctrico, se hará más eficiente garantizar el servicio".

Pero "se ha puesto de manifiesto que la seguridad de suministro tiene un coste. Tenemos que acostumbrarnos a que haya momentos del año en los que el coste de mantener la seguridad de suministro sea mayor que el de la energía".