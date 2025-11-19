Boticaria García abre MIDlife con un discurso cercano sobre la mediana edad y el deporte: "Hay que entrenar para la vida"

Este miércoles 19 de noviembre, EL ESPAÑOL y Magas han organizado el evento 'MIDlife: El momento del cambio'. Durante la jornada se han analizado esas transformaciones que se producen en el organismo femenino durante la mediana edad y se han ofrecido consejos prácticos para tener una mejor calidad de vida mientras este se prolongue, abordando diferentes aspectos.

La cita ha arrancado con unas palabras de presentación de Charo Izquierdo, consejera editorial de esta revista, que ha dado paso a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y consejera editorial de este vertical, así como de ENCLAVE ODS, Cocinillas y Mascotario.

La autora ha improvisado sus palabras con esa naturalidad propia que solo puede otorgar la experiencia. En su discurso, ha señalado que esta etapa vital representa "el mejor momento para disfrutar".

Acto seguido, un rostro muy conocido —y reconocido— de Magas se ha subido al escenario de la Universidad Camilo José Cela. La divulgadora, entre otras muchas cosas, Boticaria García ha sido la encargada de abrir las ponencias del evento.

La farmacéutica y nutricionista ha tomado la palabra comentando la ilusión que le ha hecho ser partícipe de un acto como este. "De hecho tenía hoy otra presentación en Cuenca, pero para eso siempre hay tiempo".

Su charla ha comenzado con un ejemplo ilustrativo de una de las cuestiones que le llegan a diario, como experta. "¿Por qué ahora todo es inflamatorio, incluso las alcachofas?", se ha preguntado la farmacéutica, elevando la cuestión de una de sus seguidoras a la audiencia. "Yo prefiero hablar de bioenergía. Y no, no soy una chamana", ha añadido entre las risas del público.

Una imagen del auditorio durante la charla. Rodrigo Mínguez

Partiendo de tal base, y ayudándose del clásico edificio de la Rue del Percebe, con los personajes de cada una de sus plantas.

De este modo ha ido explicando qué es lo que sucede en el organismo cuando entran en juego elementos y términos como la microbiota, que se encarga de procesar los azúcares que, precisamente, tiene, por ejemplo, la planta mencionada. "Si no funciona bien, se da la hinchazón".

Todo esto se desata además durante la perimenopausia y la menopausia. Hay menos producción de estrógenos y de progestágenos. ¿Los síntomas? Falta de energía, acumulación de grasa, niebla mental, agotamiento… síntomas. ¡Un auténtico bingo sanitario que conviene no ganar!

¿Qué sucede con esto hoy en día? Que en lugar de optar por la solución más lógica, se alude a la tendencia, que en este caso se llama suplementación.

"Cuando la casa está en llamas acudimos a Manolo y Benito, pero ellos no lo van a solucionar", ha destacado de forma simpática. "Son importantes, pero tomar complementos llegados a este punto no tiene sentido. Hay que apostar por una buena alimentación".

Marián García, ‘Boticaria’ García, farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica

Acto seguido, ha apostillado en la necesidad de no volverse 'locas' con las dietas. "Lo que tenemos que lograr es generar más mitocondrias para quemar energías y el reservorio de estas se encuentra en el músculo", ha comentado la divulgadora para a continuación lanzar la pregunta de cómo se puede ganar más.

"Las claves son el ejercicio físico, junto con la ingesta de proteínas —entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso— y sí incluir determinado tipo de suplementación", ha añadido.

Como recomendación en este último apartado, ha señalado de forma directa a la creatina. Si entrenamos, ayuda a preservar la masa, mejorar salud de los huesos, reducir la fatiga e incluso beneficia a la función cognitiva", ha dicho.

"Se trata de una especie de optimización de recursos, como una power bank, vamos a conseguir ese extra", ha afirmado, sin olvidar un detalle: "Esta molécula no es magia, te ayuda, pero la base es tuya".

Imagen de Boticaria García durante su charla, que ha logrado acercar la parte científica de los cambios de la mediana edad al público. Rodrigo Mínguez

Por otro lado, y para animar al público, ha recordado que no es necesario partir de cero y llegar al extremo de practicar deporte hasta la saciedad para conseguir resultados: "Se puede entrenar fuerza de forma minimalista. Con dos veces por semana, en sesiones de 20 minutos, se logra ganar músculo".

La divulgadora ha cerrado su charla poniendo dos ejemplos de mujeres que siguen sus propuestas de buenos hábitos. Una de ellas, cuando puede, hace deporte junto a su hijo, que es autista.

"Mientras yo hacía la almeja —nombre de un ejercicio en concreto— él lo ha puesto en práctica junto a mí y me ha dicho 'tú y yo mamá', lo que para él significa que me quiere", ha relatado la farmacéutica.

Por último, ha hecho alusión a otro caso. En el anterior, una madre cuidaba de un hijo. En este es del revés. Una mujer de 52 años hace lo mismo, pero con su madre, después de terminar su trabajo en una fábrica.

"Tuve que replantearme mis rutinas, necesitaba estar más fuerte que un pistacho para hacer frente a ello". Y es que como ha señalado la nutricionista, quizás el truco sea que "hay que entrenar para la vida".