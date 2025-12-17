Ricardo Garzó (Mapfre): "Hay 640 trabajadores directos en la Comunitat, somos un motor de creación de empleo"

Mapfre cuenta con una gran presencia en la Comunitat Valenciana. Tan solo en este territorio 640 personas trabajan de manera directa en la compañía, y las aspiraciones son de crecimiento: "Apostamos por la territorialidad, y queremos abrir 30 nuevas oficinas".

Así lo ha asegurado el director general territorial de Mapfre Este, Ricardo Garzó, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

La compañía es una multinacional líder de seguros en España, tiene presencia en numerosos países. En territorio nacional, su apuesta por la Comunitat es clave.

"La relación de Mapfre con la Comunitat es de confianza absoluta y mutua", ha asegurado Garzó, quien ha destacado también el "compromiso con la región para desarrollar tanto un aspecto económico como social".

Esto, asegura, es posible en la Comunitat ya que "el sector asegurador es el 9% del mercado que se deposita" en el territorio. Así, la industria aseguradora "es directamente proporcional al desarrollo de una sociedad".

Garzó destaca que en Mapfre se apuesta por la presencia territorial: "Tenemos una red amplia de agentes y corredores que descansan en 340 oficinas". Esto, explica, hace posible una "cercanía al cliente" que permite "cubrir sus necesidades".

Además, es una relación de win-win. Los clientes ven solucionados sus problemas, y Mapfre también puede "escuchar a los clientes y generar nuevos productos".

Uno de ellos, resalta, es la hipoteca inversa: "Se trata de disponibilizar el mayor activo -la vivienda- cuando llegamos a la vejez, y convertirlo en algo que permita mejorar la pensión o atender a gastos inesperados".

"En la Comunitat somos un motor de creación de empleo. Directamente se da empleo a más de 640 personas, y tenemos más de mil indirectos entre proveedores y emprendedores", apunta Garzó.

Se trata, en definitiva, de ser "transversal". Para Mapfre, según el director general de la compañía en el este del país, es fundamental "formar parte del ecosistema en el que se encuentran los clientes" precisamente para fomentar la cercanía.

"Unimos el mundo digital y el físico, ponemos en valor la telemedicina, la geolocalización y la personalización absoluta de las ofertas", añade. Esto, además, poniendo el foco en las zonas rurales más despobladas, algo que "permite afianzar muchos servicios en la localidad".

Gestión en la dana

Para Mapfre, asegura Garzó que el año 2024 "fue bastante complicado": "Tuvimos que enfrentarnos al incendio de Campanar y luego a la dana". Esto, subraya, cree que demostró que es "muy necesario concienciar a la ciudadanía de que deben estar protegidos".

Así, tras la dana tuvieron que "priorizar" la atención a los 27.000 clientes afectados. "Contactamos por SMS para informarles de cómo proceder, y el 31 les avisamos de que abríamos todas las oficinas aunque estaban destrozadas", apunta.

No atendieron únicamente a sus clientes, explica, sino que "se atendió a todos los vecinos aunque no estuvieran asegurados".

Un año después, Garzó destaca que existe una necesidad de protocolos "para actuar con rapidez". En su caso, asegura que la empresa ha hecho uno para "ser más rápidos y ágiles".

