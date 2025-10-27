La ayuda al ciudadano y la ciberseguridad, los pilares de la digitalización en los municipios de Alicante

Santiago Román Gómez, alcalde de Sant Joan d’Alacant; Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; Héctor Fernández, delegado de EL ESPAÑOL en Alicante; Pachi Pascual, alcalde de Sant Vicent del Raspeig, y Cristina Baixauli, directora de Transformación de Hidraqua en la Comunitat Valenciana, durante la mesa redonda de digitalización del V Foro Económico Español de Alicante. Pablo Miranzo

Torrevieja, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig e Hidraqua, empresa del grupo Veolia, abordan los retos de la digitalización de los municipios de la provincia de Alicante, poniendo el foco en ofrecer facilidades al ciudadano y mejorar la ciberseguridad.

Durante el V Foro Económico Español de Alicante, Santiago Román Gómez, alcalde de Sant Joan d’Alacant; Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; Pachi Pascual, alcalde de Sant Vicent del Raspeig, y Cristina Baixauli, directora de Transformación de Hidraqua en la Comunitat Valenciana, han participado en una mesa redonda en la que han compartido sus iniciativas digitales más significativas.

Santiago Román ha destacado la modernización de la gestión documental a través de la implantación de la firma digital.

"Ha aportado mucho y ha sido una experiencia que nos acompaña desde hace más de diez años. Creo que es lo más relevante de los próximos años, con independencia de los avances que ya se hayan realizado, pues este ha sido un gran paso para la administración", ha sostenido.

Por su parte, el regidor de Torrevieja recordó que, a raíz de la pandemia de la COVID, desde el consistorio torrevejense comenzaron a trabajar telemáticamente "en 15 días".

"De esta manera no tienes que estar dos años esperando un expediente", ha comentado, aludiendo a cómo se trabajaba antes de la digitalización.

Para Pachi Pascual, la implantación de la sede electrónica en los ayuntamientos ha sido el paso más importante, ya que les ha permitido "tener unos controles internos que antes no teníamos".

"En cualquier momento del día se puede hacer una gestión con el Ayuntamiento, además de contar con una administración mucho más accesible", ha añadido el alcalde de Sant Vicent.

Mesa redonda. Digitalización en los municipios de la provincia de Alicante

Asimismo, ha puesto el foco en la ciberseguridad, implementando antivirus y sistemas seguros en la nube para evitar hackeos como el sufrido recientemente por el Ayuntamiento de Elche.

Desde Hidraqua, Baixauli se ha mostrado orgullosa de "poder realizar cualquier gestión del servicio del agua de manera no presencial".

"Disponemos de varios canales digitales y telefónicos, además de un canal de WhatsApp para comunicarnos con la ciudadanía. Hemos implementado un sistema de firma a través de correo y SMS, y estamos incrementando el uso de la firma mediante tablets en las propias oficinas", ha apuntado.

Obstáculos

Cuestionado por los principales obstáculos del proceso de digitalización, Román recordó que la mayor dificultad fue el cambio de ley que obligaba a presentarlo todo de manera digital, un problema ya superado, ha señalado.

Dolón subrayó la dificultad de algunos trabajadores del propio consistorio para dar el salto, pero ha compartido que en 2025 ya se han emitido 54.000 certificados que los ciudadanos han podido obtener "cómodamente desde casa".

Pascual ha reconocido problemas similares, pues "siempre que hay cambios, hay ciertas personas que son reacias a ese cambio".

Además, ha afirmado que el manejo de los miles de datos con los que trabaja el consistorio tiene "cierta dificultad por la falta de recursos económicos y humanos".

Desde Hidraqua han apuntado a un cambio de cultura como clave para afrontar el proceso de digitalización.

"Tenemos algunos perfiles que han trabajado toda la vida de una manera, y lo hemos podido superar gracias al acompañamiento y a involucrarlos en los proyectos digitales", ha manifestado Baixauli.

Proyectos

Finalmente, los responsables hablaron de los proyectos en marcha en sus respectivas instituciones.

El alcalde de Sant Joan ha compartido el plan municipal para la instalación de cámaras en la vía pública, con el fin de garantizar la seguridad y controlar el tráfico.

En el mismo sentido, Torrevieja está monitorizando con un plan de sensorización sus servicios de mantenimiento, tráfico y, sobre todo, el comportamiento de ciudadanos y turistas para conocer mejor sus necesidades.

En Sant Vicent, el Ayuntamiento implementará la digitalización para el control de los residuos, lo que "repercutirá positivamente en la tasa de basuras", adelantó su alcalde.

Finalmente, Hidraqua anunció que en 2026 llevará a cabo "actuaciones importantes" para mejorar el rendimiento técnico hidráulico y la sensorización para la monitorización de la calidad del agua.