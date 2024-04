Iberia espera resolver las objeciones que Bruselas ponga la próxima semana a la compra de Air Europa

Marco Sansavini, CEO y presidente de Iberia en la IV edición de Wake Up Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores y patrocinado por EMT Madrid, EY, Microsoft, Oesía y Oracle.

La compra de Air Europa por parte de Iberia sigue su curso y la semana que viene llega a un punto importante, que es la publicación del Statement of Objections (SO), un documento de objeciones que emitirá Bruselas y al que la compañía dice estar preparada para hacer frente.

"Este documento nos da pie para identificar esos remedies que vamos a tomar para asegurar que no haya ninguna preocupación a la que no podamos dar respuesta", ha señalado Marco Sansavini, CEO y presidente de Iberia durante su intervención en la IV edición de Wake Up Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores y patrocinado por EMT Madrid, EY, Microsoft, Oesía y Oracle.

Este documento, que suele ser negativo a nivel general, sirve para que la compañía tome las medidas necesarias para resolver las dudas que en el mismo se manifiesten. La operación se encuentra en una segunda fase de análisis profundo en el que el grupo IAG ya ha presentado sus remedies.

5. Conversación con Marco Sansavini, CEO y presidente de Iberia

De hecho, Sansavini ha hecho propias las palabras dichas en este mismo foro por Luis Gallego, CEO de IAG. El directivo señaló que la propuesta del grupo aéreo es que aproximadamente el 40% de los vuelos que Air Europa hacía en 2023 los haga un competidor. También afirmó que no va a existir ninguna ruta donde solamente esté Iberia y Air Europa.

Cabe recordar que el pasado viernes 15 de marzo Iberia envió a la Comisión los datos técnicos que le había solicitado el 4 de marzo. Una vez verificada la recepción, la Comisión levantó el stop the clock, por lo que reanudó con normalidad su estudio de la operación de la compra de Air Europa y estableció como nueva fecha provisional de finalización del proceso el 15 de julio de 2024.

Todo ello tiene como meta final convertir el aeropuerto de Barajas en un gran hub que esté a la altura del resto de competidores europeos. "La clave es explicar que no solo es una operación empresarial", ha indicado. Eso permite "colocar a Madrid y España a la altura de los grandes hubs europeos y es una palanca para el desarrollo de la economía que crea empleo", ha añadido.

Asimismo, Sansavini ha aprovechado para mostrarse a favor de la llegada del AVE a la T4 del aeropuerto de Barajas. "Tenemos una de las redes más amplias del país, pero somos de los pocos países en el cual el AVE no llega a los grandes hubs", ha recalcado. En su opinión es necesario para permitir la intermodalidad. "Debemos asegurar que el AVE llegue a la T4 y con el número suficiente de frecuencias para conectar", ha dicho.

Además de estos objetivos, Sansavini -que tomó recientemente el control de Iberia- quiere consolidar los extraordinarios resultados financieros y operativos y asegurar la competitividad de los negocios de handling –a través de una nueva empresa- y de mantenimiento.

Asimismo, la sostenibilidad seguirá siendo una parte muy importante ya que tanto la industria como Iberia se han marcado el objetivo de llegar a las cero emisiones netas de carbono para 2050. Y, más concretamente, la aerolínea del grupo IAG quiere alcanzar el 10% de uso de SAF "como medida para llegar a cumplir este objetivo", ha señalado.

"El único problema es que es escaso y muy caro", ha lamentado. De momento, la compañía aérea lo compra en EEUU y Reino Unido. De ahí que inste a España a apostar por esta industria.

El impacto en el PIB de la construcción y puesta en funcionamiento de esas 32 plantas de producción sería de 56.000 millones de euros hasta 2050. Eso se traduce en 270.000 nuevos puestos de trabajo, según un estudio realizado por PwC.