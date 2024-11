Artetxe (Arteche): "Esperamos que Estados Unidos suponga el 35 o 40% de nuestra cifra de negocio en 2026"

Estados Unidos es uno de los mercados donde están presentes empresas energéticas como Arteche. Al respecto, Álex Artetxe, CEO y presidente de la compañía ha explicado que esperan que "el país suponga el 35 o 40% de nuestra cifra de negocio en el año 2026". Así lo ha remarcado en el I Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL - Invertia.

En esta línea, ha recordado que "Estados Unidos es un país en el que estamos desde el año 1996, tenemos una implantación fuerte y estamos en todas las eléctricas del país tanto a nivel principal como a nivel estatal". Así, ha remarcado que "es un país de oportunidades con una red muy compleja y tiene grandes planes de incentivos y fiscalidad para descarbonizar y modernizar la red".

Asimismo, ha avanzado que "tenemos planes de generación renovable que está creciendo a doble dígito en los últimos años, pero también para modernizar la red. También estamos en un plan fuerte de inversiones para aumentar capacidad, respuesta y adaptarnos a la demanda y estar más fuertes allí".

10. Álex Artetxe, CEO y presidente de Arteche

Sobre las diferencias de los mercados entre Estados y Europa, ha explicado que "nosotros nos movemos más por la propia regulación del sector con lo cual nuestro rol es adaptarnos a ambas normativas y luego una relación comercial con los principales agentes de cada país".

A partir de enero el país cambia de administración tras la victoria de Donald Trump, al respecto ha destacado que "hay inversiones que no se van a parar ya que en la mayoría de los casos son proyectos globales y no olvidemos también que parte de esos proyectos están a nivel estatal y encima generan empleo. Con lo cual nuestra visión es que no se van a verse afectados de manera significativa".

Con todo, ha subrayado que el objetivo de la compañía "es llevar la generación que en algunos casos se produce en California hacia los centros de demanda con lo cual cualquier parte del país es interesante. No obstante, si tendría que quedarse con algún sitio sería con “California porque las redes están creciendo allí y una parte nuestra labor es la interconexión de renovables con la red

Sobre los planes que tiene en el país, ha recordado que "en el plan estratégico de la compañía 2024- 2026. Estados Unidos es el principal mercado que ya lo es ahora, pero esperamos que el país suponga el 35 o 40% de nuestra cifra de negocio en el año 2026 ".