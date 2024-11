Morán (Extremadura) tacha de "error" el cierre de la central nuclear de Almaraz: "Pone en riesgo la soberanía energética"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán Álvarez, ha tachado de "error gravísimo" el cierre programado de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) tanto para la comunidad autónoma como para toda España porque se pone "en riesgo la soberanía energética nacional".

Su cierre, ha dicho, traerá "nefastas consecuencias", previsto para 2027. Así lo ha defendido este martes la consejera extremeña durante la segunda jornada del I Observatorio de la Energía La transición energética: retos de la descarbonización ante los nuevos escenarios.

La responsable de Desarrollo Sostenible de Extremadura ha recordado que en Europa se "está emprendiendo un camino para aumentar la energía nuclear" ante los actuales escenarios de conflicto como son la guerra de Ucrania: "Alemania ha anunciado que va a reabrir algunas centrales, en Francia se están construyendo más e Italia ha apostado recientemente por esta vía". Asimismo, también ha destacado que durante la COP29, celebrada en Baku (Azerbaiyán) la semana pasada, varios países suscribieron una declaración ministerial para agobar por triplicar la potencia nuclear mundial

Por ello, la Junta de Extremadura reclama al Gobierno central que "evite" el cierre porque "nadie puede negar la importancia económica" que supone Almaraz como "garante de la soberanía energética de nuestro país". "Son instalaciones viables y modernas y pueden seguir produciendo esa energía con una inversión anual", ha insistido.

Morán no entiende que el Ejecutivo "siga en su atropello" y quiera "sentenciar" la central: "Hay tiempo para dar marcha atrás y vamos a trabajar sin descanso porque no renunciaremos bajo ningún concepto a ella". A su juicio, la decisión del cierre no responde a criterios técnicos o a una mayor seguridad energética, sino a "criterios ideológicos". "Los reactores son similares a los del resto del mundo", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que muchos organismos como la Comisión Europea destacan el "papel de la energía nuclear como clave en la transición energética de Europa".

"Extremadura tiene potencial para crecer en el sector energético e industrial", ha proseguido Morán. "Y desde el Gobierno de María Guardiola trabajamos para impulsar ese crecimiento para poner el foco en Extremadura, que durante años ha sido la gran olvidada".