Los expertos defienden que no se trata de electrificar todo el parque de vehículos: "El objetivo es descarbonizarlo"

Los expertos han defendido que no se trata de electrificar todo el parque de vehículos: "El objetivo es descarbonizarlo". Así lo han enfatizado en el I Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL - Invertia.

En la conversación a dos sobre 'Combustibles renovables, ¿una opción en la transición hacia un transporte cero emisiones?' han participado Carlos Díaz García, subdirector de Desarrollo de Negocio de Combustibles Renovables de Repsol e Inés Cardenal Gortázar, portavoz de la Plataforma de Combustibles Renovables.

Para empezar, Carlos Díaz García, ha explicado que "los combustibles renovables son aquellos que se fabrican de materias primas renovables". Así, ha recordado que "en Repsol fuimos la primera compañía en España en ofrecer en 2023 un combustible 100% renovable en nuestras estaciones. De hecho, ha destacado que "hoy estamos inaugurando el número 600 de estaciones dónde lo ofrecemos y el año que viene queremos estar presentes en 1.500".

10. Conversación a dos. Combustibles renovables, ¿hacia un transporte cero emisiones?

Asimismo, ha remarcado que desde Repsol "somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una opción para reducir las emisiones de CO2 diferente a la de la electrificación que es compatible con cualquier vehículo".

Por su parte, Inés Cardenal Gortázar, portavoz de la Plataforma de Combustibles Renovables, ha destacado que "el mensaje es que podemos ir mucho más allá, ya se se están comercializando combustibles 100% renovables que por cierto son compatibles con el parque de vehículos actual".

En esta línea, ha explicado que "por cada 1% que aumentamos los combustibles renovables en las gasolinas reducimos en toneladas de CO2 el equivalente a poner en la carretera 425.000 vehículos eléctricos". Eso sí, "la transición no una guerra entre tecnologías solo se puede plantear con la complementariedad de todas ellas", ha resaltado.

La fiscalidad es un factor fundamental, al respecto Inés Cardenal ha remarcado que "el hecho de que haya compañías que estén vendiendo combustibles 100% renovables en las estaciones y que el consumidor esté pagando el mismo impuesto como si fuese 100% fósil. Esto no tiene ningún sentido". Así, ha enfatizado que "no le estamos dando la señal al consumidor para que compre un producto que está reduciendo. El objetivo no es electrificar todo el parque, el objetivo es descarbonizarlo".

De esta forma, ha remarcado que "si ya tenemos una alternativa que es compatible con los vehículos actuales, demos los incentivos para que el consumidor reposte". A modo de ejemplo ha explicado que en Francia se ha bonificado fiscalmente el biodiésel y bioetanol y "el consumidor los compra".

Asimismo, ha explicado que "un motor de combustión moderno alimentado por combustión renovable es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico entonces no hay ninguna razón para relegar en una alternativa que puede contribuir a los objetivos

Sobre la oferta de precios, Carlos Díaz ha explicado que "ahora mismo el diésel renovable 100% se está vendiendo al mismo precio que el diésel premium ya que para nosotros no tiene sentido el poner en el mercado un producto que nos sea asumible por el consumidor. Tenemos muy claro que la energía tiene que ser asumible por el cliente".