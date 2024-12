La tecnología se pone al servicio de la reconstrucción tras la DANA: "Dentro de la desgracia, hay una oportunidad"

El sector tecnológico se volcó desde el primer momento con los ciudadanos y las empresas de los municipios que se vieron afectados por la DANA del pasado 29 de octubre. Lo hizo consciente del papel clave que tecnologías como el cloud o la inteligencia artificial (IA) pueden desempeñar tanto en la primera fase de emergencia como en la de recuperación y reactivación de la economía de la región y de sus pymes.

Así se ha puesto de relieve en la mesa redonda sobre tecnología que se ha celebrado en el III Foro Económico de la Comunitat Valenciana organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores y que contó con la participación de Sandra Figaredo, secretaria general de Ametic; Miguel Tablado, CTO Applications, Data & AI de Kyndryl Consult, y Juan Periset, director de la unidad de Digital Architecture en Valencia de NTT Data.

Figaredo ha explicado que tras un primer momento en el que todo era caótico, Ametic se puso a trabajar para poner a disposición de los afectados la red de profesionales y de empresas que forman parte de la asociación. Entre otras iniciativas apoyaron a la aplicación 'Ayuda Terreta' con su conocimiento en materia de seguridad y regulación de protección de datos.

Asimismo, ha indicado que en unas semanas también va a salir una aplicación para poner en contacta a personas vulnerables. "Hay muchos recursos digitales y tecnológicos que pueden servir para la ayuda de emergencia y la ayuda de recuperación", ha remarcado.

En esta línea, Periset ha añadido que en una primera fase la compañía se centró en localizar a sus empleados y poner su ecosistema tecnológico y de recursos a disposición de quien lo necesite. A este respecto, ha puesto en valor que el desarrollo tecnológico ha permitido construir aplicaciones de forma más rápida.

De hecho, ha destacado que, pensando en un futuro inmediato y en la fase de recuperación, los servicios cloud permiten rebajar las necesidades de inversión que requiere reactivar la actividad. Así, ha apuntado que si esto hubiera pasado hace 50 o 100 años la reconstrucción tecnológica hubiera sido más complicada. "Ahora no tenemos que construir todo desde la base", ha subrayado.

Además, Periset ha agregado que el cloud también puede ayudar a aprender de lo ocurrido y, con tecnologías como los gemelos digitales, la inteligencia artificial y la analítica, pueden colaborar a la hora de entender lo que va a venir, prevenir y anticiparse con casos de uso concretos. "La tecnología per se, si no la aplicamos de forma concreta, no tiene mucho sentido", ha recalcado.

Por su parte, Tablado ha destacado que la tecnología, además de ayudar a superar el momento de emergencia, también es útil para la gestión de la situación a medio y largo plazo. En concreto, ha apuntado que la tecnología puede colaborar en la planificación, la logística y la gestión de suministros en esta nueva fase de reconstrucción.

A este respecto, ha remarcado que son las pymes las que probablemente se encuentren con mayores dificultades, ya que no todas las pequeñas empresas y los comercios locales han abordado ya su proceso de digitalización.

En este contexto, ha indicado que el cloud desempeña un papel "clave" y ha incidido en la importancia de plantear que, dentro de la desgracia, hay una oportunidad de recrear "no construyendo lo que ya teníamos sino algo que sea más competitivo en el mercado".

"Todavía estamos en una fase de emergencia, pero en la fase de recuperación hay que activar la economía y la recuperación de las empresas", ha agregado Figaredo. A este respecto, en Ametic han propuesto la creación de una oficina técnica que sirva para impulsar la recuperación de la pymes con soluciones y servicios que aporten empresas tecnológicas y digitales.