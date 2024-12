Miguel Bailach (FVMP): "La tragedia de la DANA debe ser un catalizador para el cambio ante futuros desastres"

El secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Bailach, ha asegurado que "hoy más que nunca tenemos la oportunidad de transformar la tragedia" de la DANA en un "catalizador para el cambio".

En la clausura del Foro Económico de la Comunidad Valenciana, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores bajo el título Los desafíos de la reconstrucción y el progreso, Bailach ha reclamado una "planificación cuidadosa para asegurar que" tras la riada "se va a construir de una manera sostenible y resistente a futuros desastres" porque la "reconstrucción no solo va a requerir de infraestructuras y recursos financieros".

En ese sentido, el secretario general de la FVMP ha destacado que la Comunidad Valenciana se encuentra en un "entorno cambiante" y por ello, entre los pasos para "proteger a nuestras sociedades de futuras adversidades" están la construcción de infraestructuras sostenibles, la preservación de los ecosistemas y la implementación de políticas de prevención.

Baliach ha admitido que los desafíos que se avecinan son "múltiples y complejos" porque las "infraestructuras han sufrido daños significativos". "Puentes, edificios públicos y carreteras han quedado inutilizadas dificultando la movilidad y el acceso a servicios esenciales, educación, sanidad, etc.", ha añadido.

Esa reconstrucción, además, no puede ser "un esfuerzo unilateral", sino que debe tener una perspectiva "colaborativa entre gobiernos, ONGs" y también la sociedad, escuchando a "las voces de quienes han sido afectados" para construir un "futuro más resiliente y equitativo".

13. Miguel Bailach, secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)

Sobre los motivos de la catástrofe, Baliach ha mencionado el cambio climático pero ha puntualizado que no es el único hecho, ya que en una tragedia de estas características, que ha dejado más de 220 fallecidos, "se suelen alinear distintos motivos".

Aunque las lluvias fueron el principal motor, hay otras causas, ha enumerado: no mantener los cauces y los barrancos, no invertir lo suficiente, poner leyes que dificultan ese mantenimiento, no hacer caso a las recomendaciones técnicas y construir donde no se debería... "Esas causas han dado lugar a desgracias como la que hemos sufrido".