El sector del automóvil alerta sobre la "debilidad de la industria" y se muestra "preocupado" por el futuro

La devastadora DANA que golpeó la provincia de Valencia hace casi dos meses, tuvo un impacto muy negativo sobre el sector del automóvil, el cual, según aseguran desde el propio sector, "se encuentra en una situación de debilidad tras las inundaciones".

En esta intervención que ha tenido lugar durante el III Foro Económico de la Comunitat Valenciana organizado por EL ESPAÑOL junto con Invertia y Disruptores, han participado Francisco Segura, presidente de Avia, clúster de la Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana y Toni González, alcalde de Almussafes y presidente de la Asociación de Ciudades Españolas del sector de la Automoción y Componentes.

Ambos han valorado el impacto de la devastadora riada del pasado 29 de octubre sobre el sector del automóvil junto con la renovación que tendrá lugar en los próximos meses.

"Se trata de un sector que ha sufrido un impacto muy grande", reconoce González. El alcalde de Almussafes ha explicado la situación en la que se encuentra la fábrica de Ford de la localidad. "Tras la DANA, Ford se quedó sin suministros de componentes y con cientos de vehículos perdidos", lamenta.

Es una situación que, para los expertos del sector, evidencia "la debilidad del sector del automóvil". "El suministro de componentes se rompió de la noche a la mañana", expone Segura.

El presidente de Avia ha hecho hincapié en los perjuicios que la pérdida de automóviles y los daños en los vehículos provoca en la población general. "Las consecuencias socioeconómicas son muy importantes, ya que perjudica en las cosas más simples del día a día como el trabajo o la movilidad de las familias", explica.

La DANA ha incrementado la preocupación de los trabajadores del sector. "Estamos preocupados por la desindustrialización, no lo podemos permitir", advierte Segura. Además, también alertan de que si no se ayuda a la industria de una manera financiera a fondo perdido muchas empresas no levantarán cabeza.

Para el sector de la automoción, los mecanismos red suponen "una noticia esperanzadora". Sin embargo, también advierten de que las ayudas no se pueden quedar únicamente en Ford.

"Si seguimos destruyendo el empleo en el sector auxiliar de la automoción, cuando Ford necesite los componentes se encontrará con falta de empleo y tomará tiempo reponer las plantillas", expone Segura.

Para ambos ponentes, el mecanismo red "es bienvenido porque ayuda a mantener empleo y fomenta la formación de los trabajadores para los vehículos multienergía".

Además, exponen que es "importante" que las ayudas lleguen a los proveedores. Para el presidente de Avia, esta decisión "es un acierto, ya que no hacerlo habría sido un error por parte del Gobierno".

Por último, en cuanto a la compra de vehículos a "IVA cero" que ha destacado la Generalitat, Segura ha asegurado que debe ser una "ayuda neta", mientras que ambos han abogado por ser razonable.

