Ayuso se reivindica de "la tercera España que nunca quiso bandos" y pide convivir "sin ira y sin rencores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado "la tercera España que nunca quiso bandos" y que ha identificado con esa "inmensa mayoría de españoles" que quieren "seguir guiados" por la Constitución de 1978 para "convivir en paz y en libertad, esto es, sin ira y sin bandos".

Así lo ha defendido Ayuso este miércoles en la IX edición de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL, celebrada en el hotel Four Seasons en Madrid.

En esta novena entrega se ha galardonado a Antonio Huertas, presidente de Mapfre, en el ámbito de la empresa; a Rudy Fernández, jugador de baloncesto, por su trayectoria; a María Pérez y Álvaro Martín, marchadores olímpicos, en el apartado del deporte; y al Proyecto ProFuturo, en el ámbito de la solidaridad.

Durante su discurso, que ha cerrado la gala, la presidenta madrileña ha afirmado que ella, "como periodista y madrileña del 78", ama la libertad y defiende "con pasión a España, sus instituciones y la Constitución".

La líder del Ejecutivo autonómico también ha destacado la labor del periodismo en general, "por ser un contrapoder que nos examina y que por tanto nos hace mejores responsables públicos", y el de esta casa en particular, por su "trabajo titánico en la defensa de valores compartidos" sin los que "no existiría una verdadera separación de poderes, el fundamental Estado de derecho y nuestra democracia liberal, que si no está sustentada en torno a la ley no es democracia".

En ese sentido, ha resaltado la época de la Transición y la de una "generación de políticos, periodistas e intelectuales" que, "arropados por la Constitución de 1978", eligieron "convivir en paz y en libertad".

"Somos parte de esa tercera España que nunca quiso bandos, que se vio forzada a tener que ponerse de un lado o de otro, y esto es lo que yo creo que ahora tenemos que reivindicar: que no formamos parte de ninguno la inmensa mayoría. Y eso espero que por responsabilidad y por parte de todos lo defendamos, sobre todo porque es tan cierto como la vida misma", ha continuado.

Ayuso también ha recordado a las víctimas de la DANA, motivo por el cual se pospuso la gala de EL ESPAÑOL, "en señal de duelo y de respeto" a los más de 222 fallecidos en las devastadoras riadas. "Quiero reconocerles que desde aquí, desde la región capital de todos, queremos decirles a todos los afectados que vamos a seguir acompañándoles hasta que se recuperen", ha dicho.