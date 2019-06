Pedro J.: "Bárcenas me dijo que guardaba la 'caja B' del PP del 93 al 96 en los discos destruidos"

El periodista y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha afirmado en su declaración como testigo en el juicio contra el Partido Popular por la destrucción de dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas que, según le trasladó éste, dichos ordenadores contenían la información sobre "la caja B (financiación irregular) del PP entre el año 1993 y 1996 que no habían sido publicados en el diario El País".

Bárcenas hizo esa afirmación a Ramírez durante la conversación de tres horas que ambos mantuvieron y que se publicó en el diario El Mundo el 7 de julio de 2013, sacando a la luz el procedimiento que el Partido Popular utilizó durante más de dos décadas para financiarse de manera irregular. Un procedimiento de falsas donaciones de empresarios que Bárcenas relató con detalle al entonces director de El Mundo y que ya han corroborado dos sentencias de los casos Gürtel Época I y Gürtel Valencia.

La acusación popular ejercida por Izquierda Unida solicitó la comparecencia de Pedro J. Ramírez. Este viernes, el letrado de IU Juan Moreno ha preguntado al periodista si los ordenadores destruidos por el PP, motivo por el que el partido y tres trabajadores de éste están acusados de dos delitos de daños informáticos, contenían más información de la caja B que la que se entregó al juez Pablo Ruz, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular.

"Bárcenas me dijo: 'Lo que ha salido es sólo una pequeña parte, hay mucho más'", ha dicho el periodista. "Mientras me preparaba la declaración como testigo con el juez Pablo Ruz, repaso las notas que tomé de la conversación con Bárcenas y me doy cuenta de que había detalles que no había contado, como a qué se refería cuando hablaba de 'discos duros'. Él me dijo: 'No entiendo cómo el juez Ruz no le ha pedido todavía al PP los dos ordenadores que están allí, que son míos y que contienen esa información. Se refería a la caja B desde el 93 y el 96 y que no habían salido publicados en El País".

"Cuando vi lo publicado, -afirma Pedro J. Ramírez que dijo Bárcenas- pensé que la persona que me había traicionado, el señor Trías, había quitado la información que le afectaba, pero luego me di cuenta de que había cosas que no estaban en esos documentos pero sí en los discos duros".

La secretaria tiró las agendas

Ramírez ha afirmado que Bárcenas vinculó toda esa documentación "al contenido de sus agendas y a lo que pudiera resultar del libro de registros de entradas y salidas en la calle Génova".

Precisamente la que fuera secretaria del extesorero del PP durante décadas, Estrella Domínguez, ha afirmado también en su declaración como testigo este viernes que ella misma tiró tres agendas de Bárcenas a la basura que "tenían información sobre comidas, reuniones..." y que "le pidió la mujer de Luis Bárcenas", Rosalía Iglesias.

Siembra la duda sobre Sergio Ríos

El testigo Pedro J. Ramírez ha afirmado en respuestas a las acusaciones que él mismo pudo ser un objetivo de seguimiento de la denominada operación Kitchen que se investiga en la Audiencia Nacional. Un dispositivo policial montado por el Gobierno del Partido Popular, al margen de la ley y con fondos públicos, para recuperar documentos comprometedores para altos cargos de dicho partido en manos de Bárcenas.

Precisamente este jueves Bárcenas encuadró la destrucción de sus ordenadores en el mismo dispositivo del equipo "parapolicial". Ramírez ha afirmado que "Detecté que me hacían seguimientos desde motocicletas y un día que estuve con la esposa de Bárcenas en un restaurante tuvimos la sensación de que había un seguimiento policial. La segunda vez que cenamos en un restaurante, se publicó posteriormente la conversación prácticamente con comillas. Llamé al director del CNI con la confianza que tenía por la relación que tenía de años atrás con él y me dijo: 'Nosotros no somos'. Quedaron unos puntos suspensivos que para mí han adquirido sentido cuando hemos ido conociendo la información de la Operación Kitchen".

El periodista también ha afirmado que Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que recibió 2.000 euros al mes de fondos reservados de la Policía por hacer seguimientos a Bárcenas y que está investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional, pudo trasladar información al dispositivo policial sobre sus reuniones con Rosalía Iglesias: "Cuando me reunía con la esposa de Bárcenas y llegaba después a la redacción, algunos periodistas de investigación comentaban: 'Ya sabemos dónde has estado y con quién'. Me decían (refiriéndose a algún policía, que se lo habían contado). Luego me enteré de que Rosalía llamaba y hablaba de con quienes se había reunido delante de esta persona que después se ha descubierto que trabajó para Interior", ha afirmado Pedro J. Ramírez en el Juzgado de lo Penal número 31, donde se celebra el juicio del caso de los ordenadores.