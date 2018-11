El PP, al juez de la Gürtel que facilitó la caída de Rajoy: “Coincidimos en que deje de poner sentencias”

“Convengo con usted en que deje de hacer lo que ha estado haciendo, en que deje de poner sentencias”, ha espetado este viernes al juez José Ricardo de Prada el portavoz del PP en la Comisión de Nombramientos del Congreso.

De Prada, ponente de la parte de la sentencia del caso Gürtel que fue utilizada para presentar la moción de censura que tumbó a Rajoy, aspira ahora a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial aupado por el PSOE y, en el plano individual, con el especial apoyo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de quien es amigo.

De Prada redactó la parte de la sentencia de Gürtel en la que se declaró probada la existencia de un “sistema de corrupción institucional” en el PP a través de mecanismos de manipulación de los contratos públicos en las administraciones que esa formación controlaba. También declaró probada la existencia de una caja B para la financiación paralela del partido, pese a que este asunto se investiga en otra pieza del caso Gürtel aún en tramitación.

La candidatura de José Ricardo de Prada ha llegado al Parlamento con el consenso del PP y el PSOE sobre el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces, que debe ser renovado antes del 4 de diciembre. Ese pacto político no ha impedido que el portavoz popular, Carlos Rojas, haya hecho alusiones muy críticas a la independencia de De Prada en el ejercicio de la jurisdicción.

Tras coincidir en que lo mejor es “que deje de poner sentencias”, ha dicho el diputado en recuerdo inevitable del caso Gürtel, Rojas ha añadido que “ojalá usted y sus compañeros en el CGPJ busquen siempre el interés general alejado de parcialidad” y ejerzan el cargo “con profesionalidad y sin apriorismos”.

De Prada, que se esperaba los reproches del PP, no ha entrado en el cuerpo a cuerpo y se ha limitado a señalar, con cierto autobombo , que “la independencia es algo que queda acreditado a lo largo de mi trayectoria desde la primera resolución a la última”.

Preguntado por el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, sobre qué le parecía que PSOE y PP hayan pactado también el nombre del presidente del órgano de gobierno de los jueces -cuya elección corresponde a los vocales, que habrían quedado “desapoderados” de una de sus principales facultades, ha dicho el diputado-, De Prada ha contestado que no tenía “nada que decir” porque “no suelo criticar lo que hagan otros poderes”.

De Prada accederá al CGPJ ocupando una plaza correspondiente al cupo de los juristas, pese a ser magistrado. Dado que se encuentra en situación de servicios especiales en la carrera judicial por formar parte del organismo residual del tribunal internacional que juzgó al expresidente serbio Radovan Karadzic, el CGPJ no accedió a declararle candidato a vocal judicial al no estar en servicio activo, como exige la ley. “Esta vía no me resulta cómoda”, admitió el magistrado.

De Prada manifestó la necesidad de que el nuevo CGPJ elabore “por consenso” un programa de actuación uno de cuyos puntos “más relevantes” debería ser, en su opinión, “recuperar la confianza de los ciudadanos”. Según dijo, la sociedad se encuentra “separada y crítica” respecto al Poder Judicial.