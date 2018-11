Juan Cotino acudió a Villarejo para rescatar un millón de euros bloqueado en Banco Madrid

El exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas con el PP, Juan Cotino, recurrió en 2015 al excomisario José Villarejo para que intentara recuperar un millón de euros que la Justicia había bloqueado en Banco Madrid. La entidad financiera había sido intervenida ante la sospecha de un posible blanqueo de dinero.

Según la documentación que obra en poder de EL ESPAÑOL, Cotino, que fue el máximo responsable de la Policía Nacional durante seis años (1996-2002) buscó los servicios de la empresa jurídica del excomisario cuando Villarejo era todavía funcionario público y la Justicia intervino Banco Madrid. Allí, Juan Cotino guardaba un millón de euros por medio de una sociedad patrimonial llamada Alquería Dolores SL.

Hoja de encargo elaborada para Juan Cotino.

Según la ficha de cliente elaborada por el propio banco, en la sociedad aparecían varios familiares del político valenciano pero, en realidad, los fondos eran únicamente del expresidente de las Cortes Valencianas, que sobre el papel contaba con el 60% del patrimonio.

De hecho, pese a que el administrador formal de la firma es José Cotino Escribá, sobrino del político, la documentación preparada por la empresa de Villarejo para el proyecto refleja que la hoja de encargo, el contrato para recuperar el dinero bloqueado por la Justicia, debía ser firmada por Juan Gabriel Cotino Ferrer, el máximo responsable de la Policía durante años.

Un contrato que nunca culminó

En la propuesta elaborada por el equipo de Villarejo, que no fue aceptada por Cotino al considerarla demasiado cara, se plantea la "realización de cuantas acciones sean necesarias en Derecho para el desbloqueo de los fondos y la recuperación de los mismos". Según los informes de la Fiscalía, el dinero quedó bloqueado al ser considerado en aquellas fechas "de procedencia desconocida".

Según la documentación revelada hoy por EL ESPAÑOL, la propuesta de Villarejo para Cotino se materializó solo dos semanas después de que la entidad financiera quedara bloqueada tras el criterio del Banco de España. El anexo sobre honorarios explica que "en atención a la especialidad del encargo y de las gestiones necesarias para la tramitación completas, ambas partes pactan que la retribución al despacio Stuart & Mckenzie será de un importe equivalente a 25% de la cantidad que se recupere para el cliente por encima de 100.000 euros, cantidad asegurada por en Fondo de Garantías de depósitos".

Anexo económico a la propuesta elaborada para Cotino.

El exdirector de la Policía ha reconocido a este diario los contactos con Villarejo para recuperar los fondos, pero ha explicado que en el momento en el que la cuenta fue bloqueada, pidió ofertas a varios despachos de abogados para que sus intereses fueran defendidos frente a los administradores concursales.

"La oferta [de la empresa del excomisario] no fue aceptada y se contrató con un bufete de Valencia. Por tanto no se firmó ningún contrato con este señor, ni de esto ni de nada. Y por lo tanto, no se abonó ninguna cantidad", mantiene Cotino.

Avisos de Villarejo a Cotino por la Gürtel

No es la primera vez que el nombre del ex dirigente del Partido Popular en Valencia aparece relacionado con el que fue uno de sus subalternos cuando se encontraba al frente de la Policía Nacional.

Villarejo y López del Hierro sobre tres casos corrupción

En los últimos días el portal Moncloa.com ha desvelado varios audios en los que el excomisario Villarejo explica que alertó presuntamente a Juan Cotino sobre varias intervenciones policiales que iban a suceder contra miembros del Partido Popular en Valencia.