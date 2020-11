Monedero dice que Podemos "no ha pactado nada" con Bildu y carga contra Page, Guerra y el PP

El exdirigente y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha negado cualquier tipo de acuerdo con EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y ha cargado con dureza contra el PP y los críticos del PSOE. Asegura, además, que "el gran enfado de la derecha" es porque "si hay Presupuestos hay Gobierno" y ha acusado a los de Pablo Casado de "hacer política con los muertos".

Monedero ha asegurado que "no se ha negociado nada" con Bildu porque existe "una comprensión" de que España ahora mismo se tiene que gobernar con "las izquierdas periféricas", en referencia no sólo la formación abertzale, también a ERC y las izquierdas de Baleares y Comunidad Valenciana. "Bildu se ha dado cuenta de que o comparte la gobernabilidad de España o no tiene mucho que hacer", ha dicho.

En una entrevista en TVE, el fundador de Podemos considera "importante" la incorporación de Bildu no sólo a los PGE, también en el mapa político, porque "la plurinacionalidad es una realidad". "Esto no tiene por qué generar tanto escándalo. Es muy hipócrita decir que ojalá la izquierda abertzale haga política y cuando lo hace, se le pone un cordón alrededor", ha opinado.

En este punto, Monedero ha recordado que el PP fue fundado por Manuel Fraga, "que venía del Franquismo, de firmar condenas de muerte" y que, a pesar de ello, "se incorporó a la democracia". "Fue uno de los padres de la Constitución", ha añadido.

"El PP se sentó a hablar con ETA matando"

Así, ha criticado con dureza la postura del PP ante el 'sí' de Bildu a las cuentas públicas tachándoles de "hipócritas" porque "cuando ETA mataba el PP acercó presos y se sentó con ETA con ETA matando". "Y pactó los presupuestos en Navarra en 1996 con ETA matando", ha señalado.

Pero ha ido a más, ya que ha opinado que para el PP hay distinción entre los muertos del Franquismo, de ETA y los del 11-M. "Le diría al PP que si quiere confrontar con Bildu, lo que tendría que hacer es llevar una declaración al Parlamento del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. (...) Si el PP tratara a todas las víctimas por igual, que no lo hace... (...) El PP hace política con los muertos", ha afirmado.

Guerra, Page, Vara...

Juan Carlos Monedero también se ha referido a las voces críticas del socialismo al acuerdo con EH Bildu. Sobre Alfonso Guerra, que dijo este lunes que muchos socialistas tenían un nudo en la garganta, ha opinado que "es como esas películas antiguas que uno no debiera volver a ver porque le decepcionan. Repetidas, se convierten en algo que ha envejecido muy mal".

Acerca de barones como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, el exdirigente de Podemos les ha señalado como los que "decapitaron a Pedro Sánchez". "Están más cerca del PP que de la izquierda que quiere repensar España más cerca del siglo XXI. Siguen siendo monárquicos, tienen una indea del feminismo muy antigua y piensan en términos de Cánovas del Castillo".