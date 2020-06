Petra, el pueblo natal de Junípero, estalla contra el derribo de estatuas: "Fue un defensor de los indios"

Los ataques y derribos en España y Estados Unidos de las estatuas en nombre de Fray Junípero Serra han descolocado a los habitantes de Petra, población que vio nacer a este fraile franciscano que fundó nueve misiones en California en la década de 1760.



Si antes de esta ola de derribos indiscriminados ya lamentaban el desconocimiento que había sobre su hijo pródigo, ahora ven con mucha “tristeza” el “juicio injusto”, sin matices y de brocha gorda, que se hace sobre la vida y obra de una las figuras que más contribuyó a “defender las tradiciones y cultura de los indios”, explica el alcalde de Petra, Salvador Femenias a EL ESPAÑOL.



Este pueblo mallorquín de 3.000 habitantes vio con horror las pintadas que, a menos de 45 kilómetros de distancia, en Palma, se perpetraron contra su estatua. Y les sorprende que mientras en el Capitolio hay una estatua de Fray Junípero junto a los personajes más ilustres de esa nación, en su lugar de origen se imponga el silencio o que, peor aún, se dejen arrastrar por las tesis de la leyenda negra que contribuyeron a propagar otras naciones durante la dinastía hispánica.



“Si hubiera la más mínima sombra de duda sobre su figura no hubieran puesto su estatua al lado del presidente de Estados Unidos”, añade el alcalde. Fray Junípero es el único español que, a petición del estado de California, cuenta con una estatua en Salón Nacional de las Estatuas situado en el Capitolio, donde reside el poder legislativo de los Estados Unidos.



“Tenemos que reivindicar lo que es la figura del padre Serra, porque fue un defensor de los indios y fue todo lo contrario de lo que se le acusa. Fue un defensor de las tradiciones y cultura de los indios. No podemos revisar la historia de 1760 al año 2020”, abunda.



Pero su Ejecutivo no es el único que lidera esta empresa. Diversas entidades civiles, desde la Asociación de Amigos de Fray Junípero a la Fundació Serra se han movilizado para que los españoles puedan conocer la historia del fraile y valorar por ellos mismos si merece el tratamiento que sus estatuas están recibiendo. También enviaron una carta al rey Felipe para que visitara Petra en desagravio. “Se lo está pensando”, dicen.

Un grupo de California visitando la casa solariega de Fray Junípero en Petra. E.E.

Petra tiene su estatua dedicada al fraile, también una plaza en su honor, una casa solariega y su casa museo es visitado cada año por grupos de californianos, muchos de ellos de origen indígena, que valoran el legado de Fray Junípero. Así lo cuenta Isabel Salom, quien dedicó 32 años de su vida a enseñar el museo y fue elegida por el Gobierno de California para hacer la ofrenda a Juan Pablo II durante la beatificación del fraile en 2015.

"Nuestro hermano mayor"

"Si supieran quién era el padre Serra no harían lo que hacen. Fue una persona muy inteligente y buena, que se fue a California para ayudar a la gente”, explica en conversación con este diario. Salom, de 83 años, ya está jubilada, pero sigue atendiendo las llamadas al museo de Fray Junípero.

La canonización de Fray Junípero. E.E.

“He hablado con generaciones de indios de California que están agradecidos por su labor, que le rezan. Y aquí en Petra todo el pueblo lo quiere con locura. Es nuestro hermano mayor. Me duele mucho de corazón lo que está pasando”, añade.



Desde la Asociación de Amigos de Fray Junípero también lamentan la criminalización que sufre la figura del fraile. “Nadie en el pueblo está a favor de que retiren su estatua”, explican.



Tanto el consistorio como las entidades civiles creen que la posición de la concejal de Podemos, Sonia Vivas, de debatir la presencia de su estatua en Palma porque “ofende” a comunidades es una trampa y lo atribuyen a que “no conocen bien la historia del Fray Junípero”.



Los defensores de la imagen y la historia del fraile coinciden en que las altas instancias del Estado tienen que reafirmar su figura. Y no deja de parecer paradójico que un español que tiene una estatua en el Capitolio de Estados Unidos todavía no haya recibido un apoyo contundente y decisivo de la Jefatura del Estado y del Gobierno de España. En Petra mantienen la esperanza. Creen que el asunto es de interés nacional.