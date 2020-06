Vox se da un atracón de 'Conguitos' para defender el producto nacional

Noticias relacionadas Los Conguitos ya no están "requetebien": piden su retirada por ser racistas y una disculpa de la empresa

Golpe de efecto de Vox. Tras la campaña registrada en Change.org que pedía la retirada de los famosos Conguitos porque son un snack que “estigmatiza” a la “población negra”, la formación comandada por Santiago Abascal ha tirado de ironía para reivindicar la mítica chocolatina, de fabricantes españoles, y enviar un mensaje de apoyo a sus creadores, Chocolates Lacasa.

Varios diputados de Vox se han sumado a la última polémica viral subiendo imágenes a Twitter donde aparecen comiendo Conguitos. El primero en hacerlo ha sido el portavoz parlamentario de la formación verde, Iván Espinosa de los Monteros, que tras un mitin en Lugo, ha reivindicado la chocolatina española. "En Lugo, admirando la Catedral y la casa romana / museo", ha escrito.

Tras él, otros representantes del partido de Abascal se han sumado a la iniciativa. La portavoz de Vox en la Asamble de Madrid, Rocío Monasterio, contestaba a Espinosa con otra imagen donde aparece comiendo el popular dulce: "No me digas que no llegas a cenar esta noche! Pues que pena...te pierdes el postre!!!!", ha comentado.

¡No me digas que no llegas a cenar esta noche! Pues que pena...te pierdes el postre!!!! 😂😂😍 @ivanedlm https://t.co/lnYnawEwEK pic.twitter.com/BSTt3Bl5zW — Rocio Monasterio (@monasterioR) June 26, 2020

Manuel Mariscal también ha tuiteado una imagen similar, en un tuit que aprovechaba para invitar a sus seguidores a visitar Toledo, circunscripción por la que es diputado electo.

'Conguitos', ¿racistas?

La polémica surgió este jueves, cuando un perfil que usa el nombre Black Lives Matter promovió una petición en redes sociales para que el fabricante de estos dulces dejara de utilizar la marca y su imagen característica porque convierten a este snack en un "producto estigmatizado para la población negra".

El mensaje de la petición, que ya cuenta con el apoyo de más de 3.000 personas, está dirigido a la empresa chocolatera y creadora de otros dulces como los Lacasitos. "Chocolates Lacasa nació en 1852 por iniciativa de la familia Lacasa. En 1987 Lacasa adquiere la marca Conguitos y la comercializa desde este fecha (...) pero el grupo continuó comercializando las bolas de chocolate sin borrar las características racistas de la comercialización del producto", critican.

Así lo definen en la web de la empresa: "(...) nuestra imagen ha ido evolucionando con el tiempo desde los característicos negritos con lanza tribal (...) hasta nuevas versiones más contemporáneas".