Sánchez saca adelante el Ingreso Mínimo Vital sin ningún voto en contra

El Ingreso Mínimo Vital supera el trámite parlamentario en el Congreso sin ningún voto en contra y otorga al Gobierno de coalición una unánime victoria legislativa. Quince de los 16 partidos políticos con representación parlamentaria avalan una de las medidas estrella del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, una nueva prestación de la Seguridad Social de la que podrán beneficiarse más de 850.000 familias.

Sólo Vox ha roto la unanimidad con una abstención que no impedía la tramitación en la Cámara baja. El partido de Santiago Abascal ha denunciado que el ingreso mínimo es el precio por el "pacto con el diablo", en referencia a Pablo Iglesias, y ha asegurado que va a salir "muy caro" porque "se pone en riesgo de muerte el sistema de protección".

Además, el partido de extrema derecha cree que la prestación generará un efecto llamada a efectos de la inmigración irregular. Es "como decir que van van a ser beneficiarios todos los que llegan en patera", ha argumentado la diputada María Ruiz. El IMV es aplicable a los inmigrantes en situación irregular.

En este vídeo explico algunas cuestiones relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital

Requisitos para solicitarlo

Compatibilidad con salarios y rentas autonómicas

Cómo, dónde y cuándo solicitarlo pic.twitter.com/Ym07Jfzd9Z — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) June 6, 2020

Por su parte, el PP que ha votado sí al ingreso mínimo vital, ha celebrado que el texto "está muy lejos" de la "renta universal" que quería Podemos. "Tiene muchos fallos, pero no es lo que quería Podemos", ha asegurado la portavoz 'popular' en este debate, Pilar Marcos. Entre la carencias del texto, la diputada ha relatado que no tiene memoria económica o que no está pactado con todas las comunidades y ayuntamientos o con la oposición.

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá han defendido al alimón en la tribuna del Congreso, en donde han asegurado que se trata de "la mejor vacuna" frente a "los discursos del odio" y el "clima de crispación" política que, a su juicio, existe en la actualidad en medio de la crisis sanitaria.

Ambos ministros han celebrado que el PP haya "rectificado" su posición en esta materia y, finalmente dé su apoyo a la renta mínima.

En este sentido, Iglesias ha celebrado que el PP haya "rectificado" su posición en esta materia y, finalmente dé su apoyo al IMV. "Ojalá siga caminando en esta dirección, hacia los consensos europeos", ha declarado el vicepresidente segundo.

Aprobado por el Congreso el Ingreso Mínimo Vital. Gracias a todos los colectivos que han peleado durante muchos años, contra viento y marea, para que haya sido posible este avance histórico de los derechos sociales en España. Sí se puede ✊ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 10, 2020

Los partidos del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos han escenificado la importancia de esta medida contra la pobreza con sonoros y largos aplausos de sus diputados.