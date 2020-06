Escrivá asegura que el gasto del ingreso mínimo "no afecta a la posición fiscal del país"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado esta mañana que el gasto que va a suponer la prestación del Ingreso Mínimo Vital a las arcas "no afecta a la posición fiscal del país" aunque reconoce que tras la pandemia "evidentemente, habrá un nivel mayor de deuda pública" en España.

Escrivá tampoco se ha mostrado alarmado ante las previsiones de caída histórica del PIB en España que ofrecía el lunes el Banco de España y con las que situaba el desplome en hasta un 15,1%. Es más, le ha restado importancia. "Estamos en un entorno en que las previsiones son de utilidad limitada y no hay que ponerse en el peor de los escenarios", ha indicado para después resaltar que los datos actuales muestran que, por el momento, no existen problemas de solvencia en el país. "Ayer el Tesoro emitía un bono sindicado a 20 años por primera vez de 12.000 millones y las agencias de reting no consideran que tengamos un problema de solvencia", ha insistido en Los Desayunos de TVE.

El ministro atribuye estas conclusiones a que "hay un nivel de compresión bastante extenso a nivel internacional" dada la crisis sanitaria. Una crisis que no tiene un origen económico y "cuya naturaleza es atemporal", ha remarcado.

Descenso de los ERTE

Además, ha destacado que casi 900.000 personas han vuelto ya a trabajar: 700.000 procedentes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y 200.000 son nuevos afiliados que perdieron su empleo con la crisis sanitaria y que han cursado alta de nuevo.

Por otra parte, el ministro ha afirmado que sería una "buena noticia" que Nadia Calviño, la actual vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos asumiera la Presidencia del Eurogrupo. "La Presidencia del Eurogrupo es algo relevante y si eso ocurre será una buena noticia", ha apuntado.