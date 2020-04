Maroto: "Muchos votantes del PP no entienden por qué apoyamos el estado de alarma"

"Nos estamos enterando que las contrataciones de material sanitario se están derivando a personas sospechosas de soborno pertenecientes al partido socialista con comisiones". Javier Maroto ha mostrado este jueves su lado más crítico contra la gestión por parte del Gobierno de la crisis del coronavirus.

El portavoz del PP en el Senado ha asegurado, sobre esos presuntos casos de corrupción, que no tiene pruebas pero que es lo que está "leyendo y el Gobierno no lo desmiente".

En esa línea dura, se ha mostrado "enfadado por ver que tenemos un Gobierno que a diferencia de otros países de Europa, miente. Se dice una cosa un día y se hace la contraria al siguiente. Se despista".

Maroto ha explicado que "tienen muchos votantes del PP que no entienden por qué apoyamos el estado de alarma". "Tenemos que hacer un esfuerzo increíble para explicar a nuestros votantes que sin él no se podría aprobar el confinamiento", ha añadido.

Mando único

"El Gobierno asumió el mando único. ¿Dónde están los test para la gente y los sanitarios? Han pasado 6 semanas. El Gobierno nos pidió el mando único para hacerse cargo de la compra de esos materiales", ha lamentado.

Se ha referido también a la sesión de este jueves en el Senado: "El líder de la oposición, Casado, le pidió al presidente del Gobierno que acudiese a la reunión en el Senado para hablar con ellos. Muchos presidentes autonómicos le pidieron a Sánchez que viniese hoy al Senado".

"La sorpresa mayúscula es que Sánchez no viene. Acudirán presidentes autonómicos para hablar de la crisis y Sánchez en casa mientras tanto. Lleva semanas hablando de la necesidad de foros de debate. El primer día no viene. No lo podemos entender", ha añadido, criticando que "un presidente que se pasa la vida diciendo que quiere hablar, hoy se queda en casa. Cuando a Sánchez le ofreces la posibilidad de dialogar se queda en casa, deja la silla vacía".

"No quiere ir a un foro en el que de forma pública se evidencie que no tiene un plan. Se le cae la cara de vergüenza de tener que reconocerlo. Le sacan los colores en Europa y la OCDE.", ha sentenciado.

Ha adelantado la pregunta que harán al PSOE: "¿qué pasa con todos esos esos sectores que ven que no les salen las cuentas? ¡les va a quitar las ayudas? "

Desescalada

Maroto también ha hablado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska_ "Hemos visto al Gobierno de Sánchez decirnos que no hay que pedir perdón por nada. Es una entrevista al ministro Marlaska".

Respecto al plan de desescalada, ha preguntado "¿a qué lumbreras se le ha ocurrido una fase en la que tienen que abrir hoteles pero los clientes no pueden ir porque no pueden viajar a otras comunidades autónomas?"

Sobre ella tomarán la decisión cuando puedan "leer el decreto". "¿Qué pensarían ellos si tuvieran que enterarse por la tele en lugar de que nos llame", ha lamentado.