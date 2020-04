Sánchez y Echenique abren la ronda para los Pactos y Casado pospone a "la semana que viene"

Tras el anuncio precipitado de la ministra portavoz de que el presidente del Gobierno empezaría una ronda de videollamadas bilaterales sin haberse puesto en contacto con sendos gabinetes, Moncloa ha iniciado este miércoles esa ronda de llamadas para cerrar los encuentros entre Pedro Sánchez y los portavoces de los grupos con representación en el Parlamento. La primera reunión será con el portavoz parlamentario del partido socio de Gobierno, Pablo Echenique, este jueves a las 11.30 de la mañana.

La presidenta y portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también está citada para este jueves, justo después del encuentro entre Sánchez y el portavoz morado. Arrimadas, que lleva un mes cumpliendo estrictamente el confinamiento domiciliario debido a su avanzado estado de gestación, propondrá al jefe del Ejecutivo empezar a trabajar ya en unos pactos de la reconstrucción que aseguren que toda la respuesta a la crisis sea sensata, moderada y acordada con la oposición y los agentes sociales.

Pablo Casado ha accedido a verse con el presidente del Gobierno "la semana que viene" y rechaza así la idea que tenía Moncloa de inaugurar esta ronda de contactos con el líder de la oposición. Desde Génova no creen que la voluntad real de Sánchez sea llegar a ningún pacto, ya que "intentó volar todos los puentes insultando a Casado en la misma sesión que le apoyaba la medida más drástica de nuestra historia democrática". No obstante, desde Génova buscan un hueco en la agenda del presidente del PP para mantener telemáticamente ese encuentro con el presidente del Gobierno pero no el jueves, sino la semana que viene.

Como ya anunció antes de recibir la llamada, el presidente de Vox no atenderá a Sánchez ni telemática ni presencialmente. Santiago Abascal pide como condición previa a ese encuentro que el presidente del Gobierno cese a su vicepresidente Pablo Iglesias. Además, justifica su 'no' a Sánchez con que "no es el momento de propaganda, sino de acciones decididas para detener la destrucción de vidas, empleos y libertades".

El equipo de Sánchez ha citado para el viernes a los grupos independentistas. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se reunirá el viernes a partir de las 12.30 por videoconferencia con el presidente del Gobierno. El mismo día, el jefe del Ejecutivo también ha convocado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que aún no ha confirmado si atenderá esta llamada.

Desde Moncloa agradecen a los grupos "su disponibilidad para las reuniones por videoconferencia". En el equipo del presidente consideran que "no hay nada más importante que estas reuniones" y que, por lo tanto, siguen en contacto con el PP "por los canales habituales" para cerrar el futuro encuentro entre Sánchez y el líder de la oposición.