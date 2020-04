La guerra de un alcalde contra la Administración para salvar a 60 ancianos: sin test y sin sanitarios

En la residencia municipal de Valderrobres (2.400 habitantes), la única que hay en el pueblo, hay cama para 60 personas. Todo era calma en este municipio de Teruel, uno de los más bonitos de España, hasta el jueves 27 de marzo, cuando cuatro residentes presentaron síntomas claros de sufrir Covid. Las primeras pruebas a los residentes claramente sintomáticos no llegaron hasta cuatro días después: tres dieron positivo y uno negativo.

"Cada día amanecían más residentes con síntomas. Necesitábamos hacer pruebas para todos porque esto es una comunidad pequeña en la que convive el personal sanitario con los abuelos que cuidan. Escribí un correo electrónico a la Consejería de Ciudadanía, a la de Presidencia y a Salud Pública pidiendo test tanto para los 60 residentes como para los 42 trabajadores". La respuesta fue categórica: solo se hacen pruebas a quienes presenten síntomas.

Carlos Boné, el alcalde de este municipio, describe para EL ESPAÑOL la situación más dramática que le ha tocado vivir desde que es alcalde de su pueblo. La residencia municipal no tiene capacidad para aislar a todos los residentes porque no dispone de habitaciones individuales para confinarlos de uno en uno. La gran mayoría, además, son personas con graves patologías e incluso con enfermedades mentales que les dificulta cumplir de forma estricta con las medidas de prevención para evitar contagios, como toser en el codo, no tocarse la cara o llevar bien puesta la mascarilla. "El aislamiento completo es imposible aquí", reconoce Boné.

Los días pasaban lentos en Valderrobres mientras el Gobierno pedía alargar el estado de alarma y los test que reclamaba el alcalde al Ejecutivo aragonés seguían sin llegar. "Era una angustia insoportable porque intuía que la residencia era una ratonera: sabía que era imposible que no se lo pegaran los unos a los otros. Si los test se hubieran hecho masivamente antes hubiéramos podido evitar tantos contagios", se queja.

El pasado fin de semana llegaron las primeras defunciones: dos dentro, en la propia residencia, y uno en el hospital comarcal más cercano, el de Alcañiz. A dos de los fallecidos se les había hecho un test; a un tercero no, aunque presentaba síntomas claros de la enfermedad, por lo que no computa entre las cifras oficiales.

Con las primeras muertes a sus espaldas, Carlos Boné decidió saltarse las directrices de las autoridades sanitarias, "una burocracia muy lenta y compleja", y hacer la guerra por su cuenta. "Tenía claro que quería salvar a mis vecinos: se lo debía tanto a los residentes como al personal sanitario que trabaja para cuidarles y que estaban totalmente expuestos".

200 euros el test

Así fue cómo este alcalde decidió comprar las pruebas para testear a toda la residencia: ancianos y plantilla. "Contacté con una empresa que me suministraba el material y me hacía las pruebas en un breve espacio de tiempo. Escribí un correo electrónico al Gobierno de Aragón para que me dijeran si eran válidos, pero nadie me contestó", describe.

Boné adquirió 80 test por los que el ayuntamiento pagó 16.000 euros: a 200 euros la unidad que, finalmente, abonó en modo de colaboración una empresa agroalimentaria. El equipo especializado se desplazó el martes hasta la residencia para recoger muestras a todos -residentes y personal, con síntomas y sin ellos- en una operación de gran complejidad.

Un equipo sanitario llega a la residencia de Valderrobres. E. E.

El resultado de las pruebas llegó el Jueves Santo por la mañana y el mazazo no pudo ser más descorazonador. Se detectaron 46 nuevos positivos entre sanitarios y residentes: ninguno de ellos presentaban síntomas, por lo que hacían la vida más o menos normal dentro del confinamiento impuesto a nivel nacional. En total, el coronavirus alcanza ya en esta residencia al 80% de los ancianos (52 de 60 están contagiados) y a la mitad de la plantilla de trabajadores (20 positivos de 42). El contador del Gobierno de Aragón reconoce una cifra muy por debajo de la real: el departamento de Salud Pública ha hecho únicamente 23 pruebas, con veinte positivos, por lo que la lista oficial del Ejecutivo de Javier Lambán solo registra a uno de cada cuatro positivos de esta residencia.

La única solución que se ofreció desde el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Valderrobres, propietario de la residencia municipal, fue trasladar a los residentes que dieran positivos -según sus cuentas, 13- a otras residencias habilitadas para ellos en dos municipios cercanos. La Diputación General de Aragón (DGA) ha optado por no dar ningún valor sanitario a los test encargados por el consistorio. Pilar Ventura, la consejera de Sanidad, aseguró públicamente que los únicos análisis válidos son los que realiza su departamento. El director general de Salud Pública, Francis Falo, afeó la conducta del alcalde de Valderrobres, pidió a cada uno encargarse de "sus responsabilidades" e intentó evitar que otros alcaldes compren test por su cuenta recurriendo al persuasivo mercado de la especulación: "Las empresas cobran precios desorbitados por las pruebas", alertó.

En busca de personal

Al shock inicial de confirmar que prácticamente todos los residentes estaban contagiados por la Covid, el alcalde de Valderrobres tuvo que enfrentarse a otro problema mayúsculo en apenas unas horas: más de la mitad del personal, prácticamente todas las auxiliares y enfermeras que cuidan cada día a los residentes, tenían que aislarse porque habían dado positivo en el test. "Nos quedamos sin personal para cubrir el siguiente turno".

Con prácticamente toda la plantilla en cuarentena, el alcalde tuvo que improvisar un bando municipal que hizo extensiva a toda la comarca para buscar personal sanitario que se incorporara en horas. "Ante la grave situación en la que se encuentra la residencia de mayores de nuestro municipio solicitamos que todas aquellas personas que puedan trabajar cuidando a nuestros mayores de la residencia se pongan en contacto con nosotros", reza el escrito.

El grito de auxilio traspasó en unos minutos las fronteras de la provincia de Teruel y en menos de ocho horas ya había seis personas a su disposición para cuidar a los abuelos: una estudiante de quinto de medicina, una fisioterapeuta, dos auxiliares de enfermería... "En un principio nos harían falta seis más para tener la plantilla al completo", resume el alcalde, que estuvo a punto de confinarse él mismo, enfermero de profesión, ante la falta de medios. "Yo entendía que la gente tuviera miedo de venir a trabajar a un sitio donde hay tantos contagiados. Pero la colaboración ha sido tan inmensa..." dice, emocionado. El Ayuntamiento de Valderrobres paga la manutención y alojamiento en un hostal municipal a los nuevos trabajadores recién incorporados. "Son ya nuestros trabajadores y les proporcionamos todo lo que les falte".

Un pueblo volcado

El alcalde no quiere despedirse sin dejar constancia de los agradecimientos. Son tantos, que amplía la lista poco a poco por whatsapp. A los bomberos de Alcañiz, que desinfectaron la residencia por dentro; a la empresa que regaló dos tablets, la ventana por la que ahora los residentes sanos ven y conversan con sus familias; a otra compañía que regaló los productos desinfectantes; a la que les llenó la residencia de mascarillas para protegerles.

Boné también recuerda al supermercado y a la carnicería que les acercó sus productos para comer; a las 25 mujeres voluntarias del pueblo que no dejan de coser mascarillas; a la asociación de jóvenes y a las cofradías, que este año no han salido de procesiones y han hecho donaciones a la residencia. A los agricultores, que sacan sus tractores para desinfectar las calles; a la empresa de Barbastro (Huesca) que regaló las pantallas protectoras, y a todo el pueblo de Valderrobres y su comarca, que se ofreció en masa a su alcalde para trabajar en la residencia, en el puesto que hiciera falta. Boné no duda cuando se le pregunta si lo volvería a hacer: "Es la mejor decisión que he tomado en mi vida: comprar por mi cuenta los test". Este viernes, desde la Consejería de Sanidad llegó el aviso de que "en breve" repetirían el testeo masivo para confirmar los datos del ayuntamiento que no se computa en el listado oficial del Gobierno regional.