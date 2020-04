El Gobierno entregará 10 millones de "mascarillas sanitarias" el lunes ante el fin del "cierre total"

Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, han comparecido este sábado en rueda de prensa para explicar cómo será el primer paso de la "vuelta a la normalidad". Lo que Marlaska ha entronizado como "un primer hito del que debemos sentirnos orgullosos" porque "hemos logrado cifras realmente esperanzadoras".

Illa ha insistido en que "seguimos estando confinados", pese a que este lunes se levantan los permisos remunerados recuperables y se vuelve a los trabajos como en los primeros 15 días de estado de alarma.

Así, el ministro ha anunciado "la recomendación" de una "nueva mascarilla higiénica, que no es la de los médicos ni la quirúrgica", que serán repartidas en una cantidad de 10 millones de unidades en los transportes públicos a iniciativa del Gobierno, tal como ha aclarado el titular de Sanidad.

A menos de 48 horas de que se levanten las restricciones a todas las actividades no esenciales, y sólo un día después de que Illa anunciase que Sanidad repartirá mascarillas en el Metro y Cercanías, ambos miembros del Gobierno han empezado a dar los detalles que exigía Isabel Díaz Ayuso un par de horas antes.

"No es desescalada"

Marlaska e Illa, los dos, han negado que esto signifique que "hayamos iniciado la desescalada", como decía Pedro Sánchez el jueves en el Congreso. "Ésta es una fase importante de la epidemia todavía, y hay que mantener el mismo esfuerzo", ha dicho el titular de Interior. "Los datos son esperanzadores, pero los técnicos nos dicen que no debemos desconfinar... ya dijo el presidente que es muy probable que haya que alargar 15 días más el estado de alarma".

El ministro Marlaska, eso sí, ha justificado en las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades y en las de los técnicos que asesoran al Gobierno la decisión de "recomendar" el uso de las mascarillas sanitarias. "Las repartiremos en los nodos de transporte este lunes y martes", o martes y miércoles en las CCAA en las que el lunes es fiesta, "exclusivamente para quienes vayan al trabajo ne medios de transporte públicos".

Marlaska ha indicado que este reparto de mascarillas, que haránlas fuerzas de seguridad, "sólo apoya las medidas de control sanitario que ya ha tomado el Gobierno, que son esencialmente el confinamiento". Y que son únicamente para quien no pueda trabajar desde casa y deba acudir a su puesto en transporte público, "pero es mejor hacerlo de manera individualizada, andando, en bicicleta o en coche particular".

Guía de buenas prácticas

Illa ha recordado que esta mascarilla sanitaria "no es necesaria si se va al trabajo andando o en bicicleta, porque se respeta la distancia social". Por esa razón, el ministro ha aclarado, además, que serán estas las que se repartan en el metro y las Cercanías y otros transportes públicos a partir de este lunes. "En coche, sólo debe ir una persona por fila; en los transportes públicos, debemos guardar un metro de distancia... y en los centros de trabajo preferiblemente dos metros entre empleados".

Y a pesar de ello, su Ministerio ha lanzado una Guía de Buenas Prácticas para la vuelta al trabajo. Resumidas, son éstas: la distancia interpersonal y la "higiene estricta de manos" son los ejes fundamentales. Y en caso de detectar sintomatología, "por leve que sea", o si se ha estado "en contacto estrecho con quien haya presentado síntomas o haya sido diagnosticado", no se debe acudir al centro de trabajo.

Y lo mismo para quien tenga condiciones de vulnerabilidad, por razón de edad o por patologías previas, como cardiopulmonares: "Deben ponerse ne contacto con sus centros de salud, para que les cursen la baja", ha insistido Illa. "No salimos de casa a no ser que sea para ir al trabajo si éste no permite hacerlo de manera telemática y para comprar productos de primera necesidad", ha insistido.