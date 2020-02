El poema que los críticos lanzan contra Arrimadas antes del enfrentamiento en el Congreso

La batalla entre el oficialismo de Inés Arrimadas y los críticos de Francisco Igea ya ha adquirido rango de cantar. Los discrepantes escriben en verso a la jerezana. Empuña la pluma María José Caba, vocal vecina de Ciudadanos en el distrito de San Blas-Canillejas. Pertenece al cuerpo de Inspectores de Educación de la Comunidad de Madrid.

Arrimadas, a caballo entre Madrid y Barcelona, lee en el tren. Y, de cuando en cuando, lee poesía. A don Antonio Machado, de cuya muerte se cumplen hoy 81 años.

La líder naranja ha enviado un mensaje a los hermanos artistas a través del Instituto Cervantes. Describe España como un país “que no es perfecto”, pero donde puede encontrarse “el sol de infancia” que dibujó Machado en su último verso.

🗣"Ustedes soñaban con una España mejor. No es un país perfecto, pero hay muchísima gente trabajando para que lo sea"

🔊Las palabras de @InesArrimadas en homenaje a Machado que se guardaban en el @InstCervantes #HoyporHoyMachado pic.twitter.com/aimygp0inO — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) February 21, 2020

La intranet de Ciudadanos ha amanecido revuelta. Se votan los compromisarios que participarán en el Congreso del partido. Igea y los suyos presentarán una enmienda a la totalidad. El sistema de votación está fallando. De ahí el poemas de María José Caba, que ya se han viralizado entre los suyos:

Rezan así:

Clamé a Castilla y León y no me oyó

Pues si sus puertas me cierra

Y no puedo votar yo

De mis actos en la tierra

Responda Inés y no yo

Qué tengo yo, que mi candidatura

No puede ser votada con cordura

Haciendo en los comicios mil locuras

Que todos denostamos con dulzura

De quien nos guía haciendo travesuras.

Yo sueño que estoy aquí

de este ordenador atado

y soñé que en otro estado

más favorable me vi

¿Qué es el voto? Un frenesí

¿Qué es el voto? Una ilusión,

una sombra, un desazón

y el voto es un triunfo y medio

que todo mi voto es sueño

y los votos sueños son.

El sector crítico de Ciudadanos, abanderado por el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, acusa a la gestora que en estos meses dirige el partido de irregularidades en el proceso de votación de los compromisarios que deben ir al congreso extraordinario que elija nuevo líder, tras la dimisión de Albert Rivera. Y personifican sus quejas en Inés Arrimadas, única aspirante oficial por el momento.

La gestora, acusada

Desde la salida del expresidente del partido, como consecuencia del descalabro de Cs en las elecciones del 10-N, en las que pasó de 57 a sólo 10 diputados, la comisión gestora que rige los destinos de la formación liberal ha sido acusada de trabajar por y para la sucesión ordenada en la persona de Arrimadas, actual portavoz naranja en el Congreso.

Este sábado las redes sociales de los críticos hierven de quejas por la imposibilidad de votar a sus candidatos y enmiendas, con ejemplos y pantallazos de los errores que da el sistema de voto telemático del partido.

La autora de la composición es María José Caba García, forma parte de la corriente 'Ciudadanos eres tú', capitaneada por Igea, quien está a la espera de los resultados para decidir si presenta una candidatura alternativa que le compita el liderazgo a Arrimadas.

Hasta ahora, el vicepresidente castellano-leonés ha preferido insistir públicamente en que no le discute el puesto a la portavoz parlamentaria, pero que sí quiere un nuevo modelo de partido, más apegado a los territorios.