Iceta apuesta por "avanzar en la libertad de presos" con cambios en Código Penal y ley penitenciaria

Más gestos que avances. Así fue la reunión que este jueves mantuvieron Pedro Sánchez y Quim Torra. Mientras el primero llegó con 44 propuestas basadas en el diálogo, la reforma financiera e inversión en infraestructuras, el president catalán se enroca la autodeterminación, la amnistía y la figura de un mediador. Ante esto, el líder del PSC, Miquel Iceta, descarta por completo una ley de amnistía para los presos y exiliados, aunque abre la puerta no solo a cambios en el Código Penal, sino también en la política penitenciara para contentar a los independentistas. De hecho, ha celebrado que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart salgan en los próximos días para trabajar y regresen solo para dormir.

En declaraciones en Catalunya Ràdio, Iceta ha asegurado que "no soy partidario" de la amnistía porque "es una especie de tabula rasa de todas decisiones políticas" y avisa a los soberanistas que "está prohibido" y "eso no va a pasar nunca". A pesar de ello, abre un hilo de esperanza y ha afirmado que "en una democracia se tiene que buscar otros caminos", como la reforma del Código Penal o "cambios" en la política penitenciaria. "Es lógico que se avance en la libertad de los que están en prisión y su reincorporación a la vida civil", ha dicho.

Sobre esta cuestión, Iceta ha explicado que la "intención" del Gobierno de Sánchez es una "reforma" del Código penal "lo más pronto posible". "Los delitos de rebelión y sedición no se ajustan suficientemente a lo que pasó en Cataluña", ha opinado el socialista catalán, que considera que "una revisión" del delito de sedición "es necesaria" y reconoce que eso podría reducir las penas de prisión de los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Eso sí, ha explicado que dicha reforma no será inmediata. "Seamos sinceros, esta reforma no tardará menos de ocho meses", ha dicho.