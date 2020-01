"Lo haría bien": sorpresa e indulgencia en el PP ante el amago de Rajoy de presidir el fútbol español

Fue como un rayo. Rápidamente, con nocturnidad y alevosía, las pantallas de los miembros del PP se encendieron con una misma noticia rebotando en cada uno de los terminales. La bomba estaba fuera: Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y exlíder del partido, barajaba presentarse a las elecciones para dirigir la Real Federación Española de Fútbol.

Alguna carcajada, miradas de incredulidad… Las reacciones fueron tan diversas como ancho es el espectro ideológico del partido. Fuentes de la dirección del PP sonríen en conversación con este periódico sobre la posibilidad de que, efectivamente, Rajoy presidiera el organismo que rige el fútbol español.

“Que haga lo que quiera, faltaría más”, aducen, “pero no creo que se efectúe”. Otros importantes dirigentes de la formación son de la misma opinión. No piensan que finalmente suceda, pero están convencidos de que el expresidente del Gobierno jugó con la idea y, sobre todo, no quiere desmentirlo porque le encantaría. En la personalidad de Rajoy, añaden, está crear este juego.

"No entrará en batallas"

Él mismo no quiere negarlo. El Mariano más umbraliano ha aprovechado este jueves el acto de presentación de sus memorias en la Moncloa en Zaragoza y, tirando de retranca, no ha dicho ni sí ni no… sino todo lo contrario. "Yo he venido a hablar de mi libro, que termina el día que dejé de ser presidente. Dicho esto, este tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro".

Antiguos colaboradores de Rajoy, de su entorno más estrecho, tampoco le conceden especial credibilidad al anuncio. “No lo veo”, comentan en privado. “Si lo hace, lo tiene que tener muy claro, que va a ganar. No creo que entre en batallas”.

Quien sí ha entrado al juego es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Cuando —evidentemente— ha sido preguntado por el anuncio, el popular ha tirado de mano izquierda y se ha limitado a resaltar la credibilidad del medio que adelantó la noticia —la Cadena Cope—. "Mariano Rajoy es, desde luego, un gran experto, un gran amante y un gran conocedor del mundo del deporte. Está en su perfecto derecho de presentarse, si quiere".

"Un gran gestor"

Otro de sus últimos colaboradores, el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, está de giro por su último libro. Cuando descuelga el teléfono... sorpresa. No se había enterado de la noticia: "¿Me lo dices de verdad?". Reacciona rápido. Ve en el expresidente a un "gran gestor": "Si se rodea sabiamente, estoy seguro de que lo hará muy bien".

"En el fondo -discurre Margallo en conversación con este periódico-, las grandes organizaciones humanas entrañan desafíos similares: se trata de gestionar recursos limitados de la manera más eficiente". A ojos del extitular de la cartera de Exteriores, "Rajoy tiene un gran conocimiento del deporte en general y del fútbol en particular".

Además, detalla, "compartimos una gran virtud": "Somos madridistas". Margallo anima a su exjefe a que dé el paso: "No hay que jubilarse mientras se esté haciendo cosas que a uno le gustan".