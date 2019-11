La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no está de acuerdo "con las formas de hacer las cosas" de Vox porque "en la vida nada es blanco o negro, todo tiene matices" pero ha criticado las reprobaciones que son "herramientas políticas" que utilizan las formaciones "para machacarse unos a otros". "No tienes que utilizar las instituciones de todos los ciudadanos para castigar", ha dicho.

La dirigente madrileña ha asegurado que puede compartir algunos planteamientos con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que fue reprobado este miércoles, en cuanto a que los hombres no son violentos "por el hecho de serlo" y que no hay que "atajar el machismo ni el acoso contra la mujer creando una guerra de sexos".

Ayuso ha defendido que hombres y mujeres tienen que "caminar juntos en la lucha contra todas las violencias", incidiendo en que "no solo está la violencia contra la mujer" aunque ésta existe y es "una realidad" que han sido 52 mujeres asesinadas este año.

Así, en una entrevista concedida a 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, ha rechazado "que se estiren los debates hacia un lado y hacia el otro y sobre todo cuando tienen que ver con temas "tan sensibles". Ayuso ha asegurado que ante los posicionamientos del partido de Santiago Abascal, "el PP se tiene que poner del lado del PP".

"Cosas peores"

En declaraciones a Antena 3 ha añadido que no comparte las declaraciones de Smith porque "no era ni el sitio ni la forma" y que "fue desafortunada su intervención". "Estábamos hablando de una violencia que existe contra la mujer. Era el día para recordar herramientas que hay que poner en marcha. No podemos victimizar a la mujer y culpar sólo al hombre. Hay violencia en el hogar que no sólo es contra las mujeres. Cada tipo tiene su día. Esta guerra contra la violencia la teneos que hacer juntos", ha dicho.

Ayuso cree que "las reprobaciones son una forma de retorcer las instituciones". "Se han hecho cosas peores", ha alegado, mencionando la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa y opinando que "no se puede ir todo el tiempo reprobando o creando comisiones:

Esfuerzo para no despistarse



Por otra parte, en cuanto a los cien días de gobierno que se cumplen hoy, Ayuso ha desvelado que ha tenido que hacer un "esfuerzo extraordinario" para nunca despistarse y respecto a Avalmadrid ha dicho que, aunque sabía que no había "nada", ha sido "una piedra en el camino". En cuanto a la comisión de investigación que comenzará en diciembre, la ha tachado de "tontería" porque, a su parecer, solo sirve a la izquierda para hacer daño a su partido.

Asimismo, ha incidido en que cree que buscan el fallo para que ella se equivoque pero ha defendido que ante un momento de incertidumbre la Comunidad debe "dar luz y estabilidad" y ha declarado que en el seno de su Gobierno no pueden permitirse "ni un solo día estar en refriegas" o mirándose "el ombligo".