Almeida sobre su polémica Notre Dame vs. Amazonas: "Quería provocar para hacer pensar a los niños"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado de nuevo por qué, de sólo poner donar dinero a una causa, lo destinaría a la reconstrucción de la catedral de Notre Dame y no a la reforestación del Amazonas tras los recientes incendios.

La polémica viene de la emisión de un programa de Telemadrid en el que Martínez-Almeida visita un colegio y una de las niñas le plantea esa disyuntiva. Su respuesta sorprendió a los alumnos y fue uno de los temas más comentados del día en redes sociales.

En el aula, el regidor explicó que "claro, en el Amazonas hay árboles y hay naturaleza y es el pulmón del mundo", pero que "la catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa y nosotros vivimos en Europa".

Este miércoles, entrevistado en TVE, se reafirmó, negó haberse equivocado y se explicó más extensamente: "Lo primero que me sorprende es la reacción del pensamiento único. No he recibido nunca tantos mensajes y tantos insultos como en esta cuestión".

"Me escandaliza"

"Parto de la premisa -continuó- de que a los niños hay que darles respuestas que generen inquietudes. Sabía que Notre Dame no era la respuesta que estaban esperando. (...) Lo fácil habría sido decir que daría a las dos cosas, eso habría sido políticamente muy correcto, pero también nosotros tenemos que hacer una serie de provocaciones en las cuales demos que pensar".

▶ @AlmeidaPP_ sobre su controvertida respuesta a unos niños sobre los incendios de Notre Dame y el Amazonas. 👇



Martínez-Almeida volvió a subrayar que "el Amazonas es fundamental para el mundo", pero también, que "Europa está amenazada por populismos de izquierda y derecha que quieren desintegrar una de las mejores cosas que nos ha pasado" y "Notre Dame es un símbolo".

"Me escandaliza que ni siquiera se da la opción de elegir, no dejan que los niños, que son nuestro futuro, puedan entender que hay diversas opciones", concluyó el político.