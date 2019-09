Casado: "No han fallado la Constitución, Parlamento ni las leyes; sólo Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha culpado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que se repitan las elecciones generales porque, a su juicio, "ha fallado como líder político".

"El PP es el antídoto contra el bloqueo, lo ha visto todo el mundo en los pactos autonómicos, municipales y provinciales", ha señalado el líder del PP.

En una entrevista con ABC ha incidido en que "no han fallado" las instituciones sino Pedro Sánchez. En concreto, ha destacado que el jefe de Estado ha tenido "una posición impecable"; que la Constitución "no ha fallado", sino "todo lo contrario"; y que "no ha fallado ni el Parlamento ni tampoco las leyes que estaban pensadas para que los políticos se sentaran y pudieran desbloquear la situación".

Asimismo, Casado ha subrayado que si el PP ha sido capaz de llegar a un Gobierno en Madrid, Murcia o en Castilla y León es por que han "puesto a un lado" lo que les separaba y han "intentado llegar a puntos de encuentro", que es lo que, en sus palabras, "tenía que haber hecho Pedro Sánchez".

"No lo ha hecho, porque ha fallado él como líder político. Dicho de otra forma, el responsable exclusivo de que haya una repetición electoral es Pedro Sánchez", ha criticado.

En este sentido, el líder 'popular' ha hecho hincapié en que Sánchez ha tenido "cuatro posibles alternativas" para formar Gobierno y "no ha querido ninguna". "Ha querido elecciones desde el principio y al final la cabra tira al monte, y busca la victoria por agotamiento. Espero que no le salga gratis", ha dicho.

Para el presidente del PP, todo indica que si el PSOE "se mantiene estable o tiene cierta mejora" en las próximas elecciones generales "le permitirá volver a sumar con Ciudadanos o con Podemos". "Pero no quiero anticipar, salimos a ganar. No podemos dejar de ser alternativa al PSOE, y para eso la estrategia de estas elecciones va a ser dejar muy claro que el desbloqueo pasa por nosotros", ha sentenciado.