La respuesta del PP a la imputación de Cifuentes y Aguirre: una hoja con 100 acusados “inocentes”

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha insistido en que su partido no hará declaraciones sobre las imputaciones de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes hasta "el final del proceso" porque no les gusta "opinar hasta que la Justicia hable".

No obstante, al ser preguntado por si esa imputación refleja una corrupción sistemática, García Egea ha respondido enseñado varios folios con el "dictado de 100 cargos públicos que han sido archivados después de ser llamados a declarar". El dirigente popular ha recalcado que "estos 100 cargos públicos llamados a declarar y que luego han resultado inocentes equivalen más o menos a los investigados por el juicio de los ERE del PSOE". Además, ha advertido que "todos deberíamos creer en la presunción de inocencia, porque todos deberíamos creer en el sistema y respetar las decisiones judiciales, nos gusten o no".

En la rueda de prensa posterior al primer comité de dirección del PP desde la remodelación del partido en junio, García Egea también ha asegurado que "hay algunos partidos políticos interesados en que se hable más de algunos casos que de otros", mientras que su formación está centrada en "echar a Pedro Sánchez".

No obstante, el secretario general no se ha olvidado de recriminar al PSOE que "en Sevilla tiene varios casos abiertos" y que "en el mayor caso de corrupción, que es el de los ERE, casualmente no hay el mismo eco mediático". "Me gustaría que cuando haya una sentencia, el PSOE se manifieste al respecto", ha continuado.

Aunque desde algunas fuentes del PP insistían en que la imputación de Cifuentes y Aguirre eran "cosa del pasado", en el auto también aparece -aunque sin ser llamado a declarar- el nombre del diputado en la Asamblea de Madrid Antonio González Terol. Con respecto a esto, García Egea ha afirmado que no tienen "ningún tipo de preocupación" y que su partido está "centrado el PP hacia el futuro".

En el resto de su discurso, García Egea ha querido subrayar que cada institución debe centrarse "en lo que la Constitución nos ha encargado a todos". En esa línea, ha defendido que en el PP trabajarán en "proponer medidas que mejoren la vida de la gente" y para "evitar que Pedro Sánchez hunda la economía".