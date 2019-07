Artur Mas: "Tenemos que ver cómo sacamos al PSC del 155"

Artur Mas, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, ha señalado que la respuesta del Govern a la sentencia del procés, que se conocerá en los próximos meses, no debería ser convocar unas elecciones porque pondría en "riesgo" la mayoría "independentista en el Parlamento" y aconseja a Quim Torra "rehacer la hoja de ruta soberanista" para, entre otras cosas, ver "cómo sacamos al PSC del 155".

"Este es el trabajo: cómo aseguramos la mayor cohesión social y la convivencia, cómo sacamos al PSC del 155, cómo rehacemos la hoja de ruta soberanista, cómo reconstruimos las confianzas internas, cómo mejoramos las alianzas internacionales...", señala Mas en una entrevista concedida al diario Nacional.cat.

Mas asegura que "la solución estructural" al tema catalán es que el Estado español permita celebrar en Cataluña "un referéndum de autodeterminación, a la británica-escocesa" porque, a su juicio, "no hay un proyecto alternativo viable". Aunque reconoce que "España no está preparada para ello".

Críticas a Torra

"El tripartito de la derecha es evidente que no, lo único que quiere hacer es arrasar con todo. El PSOE no está preparado, entre otras cosas porque se rompería internamente", ha indicado el que fue líder de Convergència Democrática de Cataluña. En esta línea, Mas ha manifestado "que el único partido que puede ayudar un poco" a conseguir el ansiado referéndum de autodeterminación "es Podemos".

Por otro lado, al ser preguntado por el papel de Torra al frente de la Generalitat, el ex presidente ha aseverado lo siguiente: "El presidente Torra fue presidente sin ninguna experiencia política detrás". A continuación, ha afirmado que Torra no tiene "el mismo perfil que tendría un político consolidado" y que, por lo tanto, no se le puede comparar con otros presidentes históricos como "Pujol, Maragall, Montilla o yo mismo", ha sentenciado.

En este sentido, Mas no ha dudado en postularse como opción de futuro:"No digo que no a nada. Donde pueda ayudar más, estaré". Posteriormente, ha mandado un mensaje a los exiliados y presos políticos que tengan previsto liderar algún un gobierno independentista:"Es inviable pretender que podrán volver a asumir el liderazgo electoral los presos inhabilitados por muchos años o la gente del exilio que no podrán volver", ha remarcado.