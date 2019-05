Ciudadanos lanza su Comité de Pactos sin vetos al PSOE ni a Vox

Recién concluido el cónclave ejecutivo, los dirigentes de Ciudadanos piden "calma" y "paciencia": "Esto va a ser muy lento, afrontamos el reto con responsabilidad". Inés Arrimadas, portavoz del partido, ha anunciado el lanzamiento de un Comité de Pactos, que marcará la estrategia "caso por caso". Al frente José Manuel Villegas, secretario general, el nuevo órgano se reunirá por primera vez este martes. De momento, la estrategia no incluye vetos al PSOE ni a Vox.

En campaña, los de Rivera decretaron el "no" apriorístico al socialismo en territorios como la Comunidad de Madrid, Valencia o Andalucía. Esa postura no se mantiene a día de hoy. Preguntada por la constitución de gobiernos en Aragón y Castilla León -donde los liberales tienen la llave y podrían decantar la balanza a izquierda y derecha-, Arrimadas ha despejado la pelota muy lejos: "Entiendo la premura, pero todavía no hemos hablado de casos concretos".

En el verbo reside, de momento, la principal diferencia respecto a lo sucedido en los últimos meses. Arrimadas no ha empleado en ningún momento el "muy difícil" o el "casi imposible" al que se agarraba antes de que se abrieran las urnas para alejarse del PSOE. Anteriormente, Ciudadanos también se negó a entrar en gobiernos donde estuviera Vox. Ese supuesto tampoco ha sido rechazado. "Caso por caso, paciencia", han reclamado distintos mandatarios al concluir la rueda de prensa.

👉 Hemos constituido un Comité Nacional de Negociación de Gobiernos.

📡 @InesArrimadas "Estamos ante una situación muy importante; vamos a encarar este responsabilidad que los ciudadanos nos han dado en las urnas" #ActualidadCs pic.twitter.com/nF00sxlOwL — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 27 de mayo de 2019

La recién nombrada portavoz en el Congreso tan sólo ha aclarado la estrategia de Ciudadanos en lo referido al Gobierno central: "Seguiremos liderando la oposición". El silencio es, a día de hoy, la respuesta de Rivera a Sánchez, que tras conocer los resultados pidió "responsabilidad" a la formación nacida en Cataluña para "alejar a la extrema derecha".

En la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos podría sentirse cómodo con un pacto "a la andaluza"; es decir, los liberales pactan con el PP y Vox sostiene desde fuera. Pero este escenario podría volar por los aires si Abascal confirma su intención de entrar en los Ejecutivos. Este extremo, hace un par de semanas, habría imposibilitado el acuerdo, pero Arrimadas tampoco lo ha descartado este lunes.

El hundimiento de Podemos en todo el territorio empuja a Ciudadanos a su casilla de salida: el centro político. Rivera se ha topado, de nuevo, con la oportunidad de ejercer una posición arbitral a izquierda y derecha.

El Comité de Pactos, en el que figurarán José Manuel Villegas y José María Espejo, trabajará coordinado con Comunidades y Ayuntamientos. Las negociaciones municipales urgirán más que las autonómicas, teniendo en cuenta que los Consistorios deben constituirse el próximo 15 de junio.

Los casos más calientes, que obligarán a Ciudadanos a levantar sus cartas, son Aragón, Castilla y León y Murcia. En Madrid, Rivera también tiene la llave, pero parece claro que su negociación con el PP dejará en fuera de juego tanto a Manuela Carmena como a Ángel Gabilondo.

El organigrama en Congreso y Senado

El anuncio más enjundioso de este lunes en rueda de prensa ha sido el organigrama del partido tanto en el Congreso como en el Sanado. Inés Arrimadas -era un titular a punto de escribirse- será la portavoz en la Cámara baja. En calidad de adjuntos, la acompañarán Toni Roldán, Melisa Rodríguez, Fernando de Páramo y Joan Mesquida.

En el Senado, Lorena Roldán continuará como portavoz. Los adjuntos serán Fran Carrillo -Córdoba- y Ruth Goñi -Navarra-.