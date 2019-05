Carmena y Errejón indignan a las víctimas al llevar su mitin al Madrid Arena, aún sin licencia

Cuatro años después de la tragedia del Madrid Arena, Isabel acudió a la sede del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena la había citado para recibir de su mano las más de 283.000 firmas reunidas en una plataforma de internet reclamando el cierre del recinto hasta que tuviera licencia de actividad. Era el 13 de diciembre de 2016.

Hoy, en mayo de 2019, pasados dos años y medio todo sigue igual. "No, ahora ha convocado el mitin central de su campaña electoral allí, como si no hubiera ningún otro recinto para 7.000 personas en Madrid... ¿No le da vergüenza?".

Cristina Arce murió la noche del 1 de noviembre en la avalancha que se formó en el Madrid Arena. Un tapón enorme de adolescentes en los pasillos de un pabellón construido al calor de las candidaturas madrileñas a los Juegos Olímpicos. Aquella noche, la fiesta organizada por la empresa Divierte-T, de Miguel Ángel Flores, había vendido entradas de más, según dio por probado la sentencia de la Audiencia Provincial y después del Tribunal Supremo.

Las resoluciones judiciales sentaron la verdad jurídica de que hubo varios responsables, no sólo el organizador o el médico, Simón Viñals, que atendió deficientemente sus responsabilidades. Entre ellos el propio Ayuntamiento, por permitir la convocatoria de una actividad lúdica de espectáculos con sobreventa de entradas en un recinto sin licencia urbanística, ni de primera ocupación ni de funcionamiento. "Madrid Arena sigue sin licencia", recuerda con amargor Isabel de la Fuente -que se presenta como Isabel Arce en conversación con EL ESPAÑOL-, "y la alcaldesa me mintió".

El empresario Miguel Ángel Flores sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid Mariscal Efe

Esta última acusación proviene de aquella reunión de diciembre de 2016. Aquel día, Carmena sostuvo ante la madre de Cristina Arce, según su testimonio, que el recinto no necesitaba de licencia, al ser un espacio municipal, y que por esa razón no estaba dispuesta a cerrarlo. Sin embargo, la propia sentencia advierte de que como inmueble no dedicado a servicios de oficina, sino de espectáculos, sí precisa de licencia de funcionamiento. "En todo caso, ella se comprometió a llevar el asunto al pleno y a llamarme cuando lo fuera a tramitar".

Pero desde entonces, el silencio.

"De las 283.000 firmas que le llevé aquel día, 55.000 eran de vecinos de Madrid, que son más de los que ella lleva a sus actos de campaña", explica dolida Isabel. "Y además, sorprende que la alcaldesa sostenga que no le hace falta licencia cuando está demostrado que el Ayuntamiento la ha pedido en numerosas ocasiones y siempre se le ha denegado". Las razones aducidas por los técnicos, explica la madre de Cristina Arce, "son las deficiencias de seguridad en la construcción y en las salidas de emergencia".

Fue precisamente en una de esas vías de escapatoria, estrechas y con las puertas aquel día bloqueadas, atestadas de jóvenes que trataban de huir del recinto, donde murió su hija el 1 de noviembre de 2012.

"Hemos invertido en seguridad"

Desde el Ayuntamiento de Madrid contestan "con sumo respeto" que el asunto de la licencia no tiene sentido. "Nosotros hemos defendido siempre", explica una portavoz oficial del equipo de Gobierno a este periódico, "que al ser un edificio municipal no precisa de licencia". Y remarcan que "aquella tragedia no se debió a la ausencia o no de licencia, sino al exceso de aforo".

Íñigo errejón y Manuela Carmena, en la presentación de su candidatura conjunta para el 26-N.

Las fuentes oficiales del equipo de Carmena alegan que las cinco muertes ocurrieron en "una fiesta organizada por una empresa sin escrúpulos que vendió más entradas de las que autorizaba el aforo". Y de una Administración -el Ayuntamiento entonces presidido por Ana Botella (PP)- que "no vigiló el cumplimiento de la normativa". Y además aseguran que "el Ayuntamiento ha invertido mucho dinero en mejorar las instalaciones", rechazando las acusaciones de que el Madrid Arena sigue siendo un inmueble peligroso. "Está para ser utilizado, sobre todo ahora que es un recinto seguro", concluyen.

De hecho, desde el equipo de comunicación del Consistorio han hecho llegar a este periódico un documento con las medidas puestas en marcha para aumentar la seguridad del Madrid Arena. Éstas comprenden desde la reorganización del equipo de seguridad, a la celebración de reuniones obligatorias de coordinación, pasando por la mejora de la señalización interior del recinto, la instalación de pulsadores automáticos en las puertas de emergencia y de desfibriladores y equipos de respiración autónoma.

Además se ha porcedido a crear un protocolo con las medidas propuestas por la Comisión de Investigación no permanente del Madrid Arena, como por ejemplo el control de aforo a través de elementos digitales en este y otros edificios municipales para grandes eventos o la "obligatoria la presencia del SAMUR-Protección Civil en todos los espectáculos y eventos" organizados en este recinto, como complemento preventivo a un preceptivo plan de autoprotección y el análisis de los medios y sistemas de seguridad.

Pero Isabel no se consuela. "¡Que nos dejen cerrar este capítulo ya!", reclama la madre de Cristina Arce. Y no se refiere sólo al daño moral que le supone a los familiares de las víctimas ver cómo no se ha movido una sola piedra en el pabellón mal construido en el que murieron las chicas, sino a "los impagos de las aseguradoras del propio Ayuntamiento".

Explica Isabel que tras la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 11 de diciembre de 2017 [léala aquí completa], quedó claro que las indemnizaciones -no satisfechas hasta entonces- debían ser pagadas con intereses por la demora. "Pero han pasado más de dos años y el Consistorio no ha hecho nada por que las empresas de seguros cumplan". Reconoce Isabel, con dolor, que "el dinero es una mierda en estos casos, pero al fin y al cabo es nuestro", es decir, que "falta respeto y dignidad".

El mitin principal de Errejón y Carmena

La alcaldesa y su compañero de ticket en Mas Madrid, Íñigo Errejón, han indignado a Isabel después de que este lunes amaneciera con la noticia de que ambos han convocando su "gran acto de campaña en el Madrid Arena". Estrenando un vídeo en el que se presentaba a Carmena como "lo que Madrid necesita" y a Errejón, cabeza de lista a la Comunidad, como "el yerno preferido" de la alcaldesa, la plataforma política bajo cuya marca se presentan ambos llamaba "a toda la ciudadanía a participar".

Errejón se presenta como "el yerno favorito" de Carmena en su video de campaña

La campaña juega a presentar a la primera edil como algo fresco y nuevo. Y, de hecho, presenta a "los de siempre" como los responsables de cualquier deficiencia que haya en la capital. Al ritmo del reguetón de Daddy Yankee, Alba Suárez e Iago Moreno versionan la canción Mía para animar a los madrileños a votar. "En estas elecciones sal a votar, pero no a los de siempre. Estamos de suerte, es la oportunidad para que mande la gente. Diles que no vuelvan jamás. Diles que se vayan pa' atrás, que se dejen de promesas. Yo me quedo con Carmena".

Pero Isabel de la Fuente no lo ve claro. "Fueron casi 300.000 firmas y no nos ha hecho ni caso, me mintió, es lamentable", insiste. A la vista del vídeo, que recuerda a la exalcaldesa Ana Botella como ejemplo de "los de siempre", la madre de Cristina Arce responde: "Será una gran gestora, yo no lo niego aunque no la voté ni lo haré esta vez, pero toda esa gente le pidió cerrar el Madrid Arena y, a nivel humano se ha portado muy mal conmigo".