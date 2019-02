Villalobos considera a González "el mejor presidente de España" por delante de Rajoy y de Aznar

La diputada del PP Celia Villalobos ha anunciado este miércoles que al terminar esta legislatura abandonará su escaño y dejará la política. La diputada malagueña cierra así una larga trayectoria como parlamentaria.

Tras anunciar que acababa su carrera política, Villalobos ha dado una entrevista a La Sexta, donde le han preguntado por su experiencia en el Congreso de los Diputados y ha acabado desvelando quién ha sido su presidente del Gobierno favorito. "Mariano Rajoy ha sido el mejor presidente de España después de Felipe González", ha confesado en Al Rojo Vivo.

"Fraga me demostró que no era tan fiera el león como lo pintan", ha asegurado la exministra de Sanidad, quien, además, ha destacado que ha sido "muy amiga de José María Aznar". "Le he apoyado a muerte para que fuera presidente", ha añadido.

Asimismo, Villalobos ha hecho balance de su paso por la política asegurando que "he contribuido a centrar mucho al PP". "He tenido algún que otro desgarrón pero la política es eso".

Ha recordado que ha tenido muchas diferencias con su partido, como sobre el aborto, los matrimonios gays, o el divorcio, y ha destacado que, aunque a los sucesivos presidentes del PP no les hayan gustado sus posiciones, siempre la mantenían.

De hecho, en 2005 votó a favor de la ley que regula los matrimonios homosexuales y en 2013 se ausentó del Congreso para no votar en contra de la ampliación del aborto.