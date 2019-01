Sánchez dice "¡Viva España!... pero no enfrentada como quieren las tres derechas!"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a las "tres derechas", PP, Cs y Vox, por decir "¡Viva España!" cuando quieren que esté "enfrentada" y no "unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial".

"Viva España, claro, pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial de nuestro país", ha señalado este domingo Sánchez durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura de José Antonio Serrano a la alcaldía de Murcia.

En la misma línea, ha destacado que "el sentido común lo representa el PSOE", frente a una derecha "decadente" y "sumida en el desconcierto de su corrupción y de su radicalización". "Escuchamos a muchos hablar de patriotismo y decir viva España, pero ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor", ha dicho.

"Cuando escuchas a los líderes políticos que tratan de expulsar de la política a la mujer, están confundidos, quien expulse en el siglo XXI a la mujer de la política será expulsado por la mujer de la política", ha sentenciado Sánchez.

El presidente ha advertido a "aquéllos que voten no a los Presupuestos" que su Gobierno ha presentado en el Congreso. "Que expliquen que será un 'no' al impulso a la dependencia, a las cortizaciones para cuidadores no profesionales, que son sobre todo mujeres; será un 'no' al subsidio para parados mayores de 52 años, a las becas, la universalidad de la Sanidad; será un 'no' a los permisos de paternidad y maternidad igualitarios, un 'no' a la mejora en el bienestar".