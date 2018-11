Sánchez a Cosidó: "Hoy ha renunciado alguien, pero no quienes los españoles esperaban, que es usted"

Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, preguntaba este martes a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Senado si se compromete a no dar el indulto a "sus socios independentistas", al menos a los que "presuntamente cometieron rebelión en Cataluña" hace ahora un año. Y lo ha argumentado recordando que PDeCAT y ERC "han condicionado el apoyo parlamentario a su Gobierno a la liberación de los presos".

Pero Sánchez se ha ido por la tangente, aprovechando que quien le interpelaba es el protagonista de la noticia de la semana. Cosidó era portada este lunes en EL ESPAÑOL, que publicaba un WhatsApp en el que el portavoz popular en la Cámara Alta presumía de "la buena jugada" que era para el PP el reparto del Consejo del Poder Judicial.

La única frase sobre indultos ha sido: "El juicio no se ha celebrado, ¿de qué indultos me hablan?". Para pasar de inmediato a tirarle a Cosidó donde más le duele estos días: "Hoy ha renunciado alguien", en referencia a Manuel Marchena, propuesto para presidir el CGPJ", pero no quienes los españoles esperaban, que es usted".

El presidente le ha espetado "la mayor diferencia entre usted y yo es que yo creo en la independencia del Poder Judicial". Sánchez no ha contestado a lo de los indultos ni en la réplica y ha respondido a Cosidó como si éste le hubiera preguntado por su propio WhatsApp a los senadores del PP desvelado por este periódico: "Usted ha hecho ver que el PP quiere controlar el CGPJ", le ha recordado, "desvirtuando el pacto".

"El escándalo no es que sea el Legislativo el que elija a los vocales del CGPJ, sino el sentido patrimonialista que tiene el PP de la Justicia", ha dicho el presidente. "Ustedes son un partido de palabra y les pido que respeten los acuerdos", ha insistido alejándose cada vez más de la pregunta sobre los indultos catalanes. "Respete la Justicia, no se quieran ustedes hacer jueces de la causa del 1-O", ha concluido.

Cosidó ha acusado al Gobierno de cambiar de criterio en el caso del golpe separatista para sostenerse en el poder. "Su ministra de Justicia forzó a la Abogacía del Estado a retirar la acusación de rebelión", ha dicho. Y ante los rumores que han surgido en la bancada socialista -por la polémica de las relaciones de uno y otra con el excomisario José Villarejo-, el también exdirector general de la Policía ha querido ponerse por encima de Dolores Delgado y ha presumido de su pasado: "Estoy muy orgulloso".

"Usted es presidente por los separatistas"

"Usted es presidente del Gobierno gracias a esos votos y hoy le siguen sosteniendo", ha contestado Cosidó en la réplica a Sánchez, devolviéndole la pelota al recordarle al presidente que Miquel Iceta -líder del PSC-, Teresa Cunillera -delegada del Gobierno- y Meritxell Batet -ministra- le han pedido el indulto al Gobierno para los líderes catalanes del golpe. "En su pacto para llegar a la Moncloa yo creo que usted incluyó la libertad de estos presos", ha dicho Cosidó en la Cámara Alta. "Si los da, éstos serán los indultos de la vergüenza".

Para el líder popular en el Senado, Sánchez estaría "incitando a nuevos golpes de Estado" porque cedería al chantaje "con tal de seguir en la Moncloa" a cambio de indulto, referéndum "o lo que sea". A modo preventivo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de traición a los catalanes "españolistas desapamarados por la falta de autoridad del Gobierno" poniendo el ejemplo del nuevo presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, a quien los radicales le pincharon las ruedas del coche y le pintaron esvásticas este fin de semana.

"Convoque elecciones y cuanto antes mejor, señor presidente", ha concluido Cosidó, "porque le precio que usted se comprometió a pagar no se puede pagar".

Sin embargo, el argumento se lo ha desmontado Sánchez acusando al PP de estarse "descomponiendo" y de adolecer de "falta de sentido de Estado", recordando que el PSOE apoyó "siete años" a Rajoy ante el desafío catalán. "Un poco de humildad", ha exigido Sánchez.

Para el portavoz popular todo parte de que el presidente tiene demasiado apego a la butaca de la Moncloa, razón por la que "cambia de criterio". Es decir, que "en la oposición veía clarísimo delito de rebelión y ahora que es presidente no ve delito... no ve nada". En ese punto, Cosidó ha introducido la ironía recordando las palabras de Carmen Calvo, "su vicepresidenta, que nos quiere convencer de que usted nación el día de la investidura".